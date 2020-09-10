В России могут изменится правила опротестования ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По делу Навального высказались военные эксперты — высокопоставленный чиновник из Минобороны арестован за коррупцию — в России могут изменить правила ЕГЭ — журналиста из пула Лукашенко задержали. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 10 сентября — в обзоре URA.RU:

Эксперты высказались по делу Навального

По мнению специалистов, быстрое восстановление Алексея Навального после выхода из комы говорит об отравлении медикаментозными препаратами. Об этом заявил экс-член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

В Совфеде считают, что Навального могли использовать для протестов в России, но его госпитализация нарушила планы Запада.

Однако силовики Германии опасаются, что на Навального может быть совершено покушение. В связи с этим была усилена охрана берлинской клиники «Шарите».

Советника Минобороны РФ задержали за взятки

Военные следователи задержали советника отдела департамента Минобороны РФ Виталия Ликучева. Его подозревают в получении взятки.

ЕГЭ в России могут изменить

В России могут изменить процедуру опротестования результатов Единого государственного экзамена. С таким предложением к министру просвещения России Сергею Кравцов выступил общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Безработные получат помощь от государства

Россияне, которые остались без работы, получат помощь от властей России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

В Белоруссии задержан журналист

Белорусские силовики задержали журналиста Дмитрия Семченко, который ранее входил в пул сотрудников СМИ республики, освещающих деятельность президента Александра Лукашенко.

В тоже время, на теле одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой обнаружены ушибы, ей угрожали убийством. Об этом заявила ее адвокат Людмила Казак.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.