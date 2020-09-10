Самое важное в России и в мире на 10 сентября. Путин пообещал выплаты безработным, почему Навальный быстро восстанавливается

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Единый государственный экзамен. Курган, егэ, школа, ученики, школьная парта
В России могут изменится правила опротестования ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По делу Навального высказались военные эксперты — высокопоставленный чиновник из Минобороны арестован за коррупцию — в России могут изменить правила ЕГЭ — журналиста из пула Лукашенко задержали. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 10 сентября — в обзоре URA.RU:

Эксперты высказались по делу Навального

Советника Минобороны РФ задержали за взятки

ЕГЭ в России могут изменить

Безработные получат помощь от государства

  • Россияне, которые остались без работы, получат помощь от властей России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

В Белоруссии задержан журналист

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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