В России могут изменится правила опротестования ЕГЭ
По делу Навального высказались военные эксперты — высокопоставленный чиновник из Минобороны арестован за коррупцию — в России могут изменить правила ЕГЭ — журналиста из пула Лукашенко задержали. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 10 сентября — в обзоре URA.RU:
Эксперты высказались по делу Навального
- По мнению специалистов, быстрое восстановление Алексея Навального после выхода из комы говорит об отравлении медикаментозными препаратами. Об этом заявил экс-член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.
- В Совфеде считают, что Навального могли использовать для протестов в России, но его госпитализация нарушила планы Запада.
- Однако силовики Германии опасаются, что на Навального может быть совершено покушение. В связи с этим была усилена охрана берлинской клиники «Шарите».
Советника Минобороны РФ задержали за взятки
- Военные следователи задержали советника отдела департамента Минобороны РФ Виталия Ликучева. Его подозревают в получении взятки.
ЕГЭ в России могут изменить
- В России могут изменить процедуру опротестования результатов Единого государственного экзамена. С таким предложением к министру просвещения России Сергею Кравцов выступил общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Безработные получат помощь от государства
- Россияне, которые остались без работы, получат помощь от властей России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.
В Белоруссии задержан журналист
- Белорусские силовики задержали журналиста Дмитрия Семченко, который ранее входил в пул сотрудников СМИ республики, освещающих деятельность президента Александра Лукашенко.
- В тоже время, на теле одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой обнаружены ушибы, ей угрожали убийством. Об этом заявила ее адвокат Людмила Казак.
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