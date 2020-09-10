10 сентября 2020

Сын челябинского активиста-эколога устроил массовое ДТП. ФОТО

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ДТП в Челябинске. Два автомобиля разнесли остановку. 15.07.2014, дтп, разбитая машина
Молодого человека увезла с места аварии полиция (фото из архива) Фото: Владимир Васин © URA.RU

Сын известного челябинского экологического активиста Андрея Костенко 11 сентября устроил массовое ДТП в Челябинске. Очевидцы ДТП сообщили, что молодой человек был пьян, его отец подтвердил URA.RU лишь сам факт аварии.

«Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, его повезли в больницу на освидетельствование», — рассказал собеседник URA.RU. По другой версии, Костенко-младшего «подрезал» другой участник дорожного движения.

Авария случилась утром пятницы возле дома №104 на улице Дзержинского. Красная иномарка, за рулем которой был сын экс-лидера движения «Челябинск, дыши!» Андрея Костенко, баллотирующегося на довыборах в Тракторозаводском и в Ленинском райсоветах депутатов, врезалась в припаркованные автомобили. По предварительным данным, повреждения получили четыре из них.

«Я не могу сказать, был ли он пьян. Само ДТП было, пока не понятно, получил ли сын травмы — сейчас он в больнице. К счастью, в других автомобилях никого не было, пострадало только „железо“», — прокомментировал URA.RU произошедшее Костенко-старший.

Авария случилась в Ленинском районе Челябинска утром 11 сентября
Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» в «ВК»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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