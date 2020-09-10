Начался отбор кандидатов в мэры свердловского города

Претенденты на пост мэра Артемовского подали документы в конкурсную комиссию. Как сообщили URA.RU в городской думе, большинство кандидатов выжидали хода конкурентов до последнего.
«Прием документов, согласно решению думы, завершился в 17.00 11 сентября», — констатировали в аппарате представительного органа. В начале недели о своем участии заявил бывший вице-мэр Кирилл Говорухин, через два дня заявился директор МКУ «Жилкомстрой» Андрей Шуклин. Следом о своем выдвижении известили бывший прокурор артемовского Юрий Колпаков, спикер местной думы Константин Трофимов и депутат Александр Соловьев, а также бывшая сити-менеджер Артемовского Татьяна Позняк.
До конца сентября поданные документы предстоит изучить конкурсной комиссии. Затем кандидаты презентуют свои программы развития муниципалитета, после чего дума проголосует за назначение одного из них главой муниципалитета.
Бывший мэр Артемовского Андрей Самочернов покинул пост по собственному желанию. В настоящее время он возглавляет Каменск-Уральский психоневрологический интернат Минсоцполитики Свердловской области.
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