10 сентября 2020
09 сентября 2020

Пермские мэры устроили соревнование на выборах. Не обошлось без конфуза

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора. Пермь 2020, кабинки для голосования, выборы 2020
Выборы губернатора впервые будут проходить три дня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Главы городских округов и муниципальных районов в Пермском крае устроили между собой негласное соревнование на голосовании по выборам губернатора. Начиная с утра 11 сентября мэры стали выкладывать отчеты о своем голосовании в соцсетях и мессенджерах, выяснил корреспондент URA.RU.

Глава Перми Дмитрий Самойлов написал в Instagram, что зашел «проголосовал на выборах губернатора перед работой». Аналогичным образом поступил и глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин.

Ближе к 10:30 утра появилось фото мэра Краснокамска Игоря Быкариза на его странице в Instagram. Правда, спустя несколько часов оно было удалено, а затем — опубликовано новое. В пресс-службе главы Краснокамска агентству пояснили, что «мэр забыл надеть маску перед тем, как сфотографироваться», поэтому на избирательном участке ему пришлось еще раз позировать на камеру с бюллетенем в руках.

Примерно в это же время голосовать пришел и глава Чусового Сергей Белов, а вот мэр Чайковского Юрий Востриков пришел на избирательный участок чуть позже своих коллег — фото с избирательного участка появилось на его странице в Instagram после полудня.

Выборы главы региона пройдут с 11 по 13 сентября. В них примут участие Ксения Айтакова (КПРФ), Евгений Козлов («Патриоты России»), Дмитрий Махонин (самовыдвиженец) и Олег Постников (ЛДПР). В пятницу в 20:00 по местному времени избирательные участки для голосования в крае закрылись. По информации краевой избирательной комиссии, выборы проходят спокойно, жалоб и нарушений нет.

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