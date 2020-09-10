Главы городских округов и муниципальных районов в Пермском крае устроили между собой негласное соревнование на голосовании по выборам губернатора. Начиная с утра 11 сентября мэры стали выкладывать отчеты о своем голосовании в соцсетях и мессенджерах, выяснил корреспондент URA.RU.
Глава Перми Дмитрий Самойлов написал в Instagram, что зашел «проголосовал на выборах губернатора перед работой». Аналогичным образом поступил и глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин.
Ближе к 10:30 утра появилось фото мэра Краснокамска Игоря Быкариза на его странице в Instagram. Правда, спустя несколько часов оно было удалено, а затем — опубликовано новое. В пресс-службе главы Краснокамска агентству пояснили, что «мэр забыл надеть маску перед тем, как сфотографироваться», поэтому на избирательном участке ему пришлось еще раз позировать на камеру с бюллетенем в руках.
Примерно в это же время голосовать пришел и глава Чусового Сергей Белов, а вот мэр Чайковского Юрий Востриков пришел на избирательный участок чуть позже своих коллег — фото с избирательного участка появилось на его странице в Instagram после полудня.
Выборы главы региона пройдут с 11 по 13 сентября. В них примут участие Ксения Айтакова (КПРФ), Евгений Козлов («Патриоты России»), Дмитрий Махонин (самовыдвиженец) и Олег Постников (ЛДПР). В пятницу в 20:00 по местному времени избирательные участки для голосования в крае закрылись. По информации краевой избирательной комиссии, выборы проходят спокойно, жалоб и нарушений нет.
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