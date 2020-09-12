Опасения инвесторов касательно второй волны пандемии привели к очередному падению нефтяных фьючерсов. Цена за нефть марки Brent, с июня закрепившаяся на отметке выше 40 долларов за баррель, а на пике доходившая и до 45 долларов, опустилась до 39,80 (-0,65%). Техасская нефть WTI хоть и показала небольшой суточный рост на 0,21%, но по итогам недели также существенно потеряла в цене до 37,38 доллара за баррель.
Минувшую неделю рубль завершил укреплением позиций по отношению к мировым валютам. На фоне снижения геополитической напряженности и заявления Центробанка о приобретении валюты, курс доллара снизился на 24 копейки — до 75,1 рубля, курс евро на 7 копеек — до 88,81 рубля.
Ситуация в России
Кабмин одобрил выделение российским регионам дополнительно 1,7 миллиарда рублей на
Российские должники
Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил об ответной реакции в случае введения Евросоюзом в отношении России новых санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Министр подчеркнул, что принцип взаимности никто не отменял.
Ситуация в мире
Власти Дании предложили пересмотреть решение по строительству газопровода «Северный поток-2» в связи с делом Алексея Навального. По мнению главы датского правительства Метте Фредриксен, страна должна стать независимой от российского газа.
Великобритания, несмотря на санкции Евросоюза, поставила России электронику для разработки космического телескопа «Спектр-УФ». Для обхода санкций российским производителям пришлось вносить изменения в конструкцию телескопа, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты.
Прогнозы и мнения экспертов
Россиян ждет
Помимо тарифов на мобильную связь, подорожают и автомобили. Причем рост цен ожидается как у официальных дилеров, так и на вторичном рынке. Глава федерации автомобилистов России Максим Едрышов посоветовал планирующим приобрести транспортное средство не медлить с покупкой, так как пересмотр цен возможен уже в ближайшее время.
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