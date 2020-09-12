Россиян ожидает рост цен как на новые, так и на автомобили с пробегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Опасения инвесторов касательно второй волны пандемии привели к очередному падению нефтяных фьючерсов. Цена за нефть марки Brent, с июня закрепившаяся на отметке выше 40 долларов за баррель, а на пике доходившая и до 45 долларов, опустилась до 39,80 (-0,65%). Техасская нефть WTI хоть и показала небольшой суточный рост на 0,21%, но по итогам недели также существенно потеряла в цене до 37,38 доллара за баррель.

Минувшую неделю рубль завершил укреплением позиций по отношению к мировым валютам. На фоне снижения геополитической напряженности и заявления Центробанка о приобретении валюты, курс доллара снизился на 24 копейки — до 75,1 рубля, курс евро на 7 копеек — до 88,81 рубля.

Ситуация в России

Кабмин одобрил выделение российским регионам дополнительно 1,7 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в общей сложности на данные выплаты в этом году будет направлено порядка 74 миллиардов рублей.

Российские должники стали лучше платить по «плохим» кредитам . По данным коллекторских агентств, весной этого года вовремя погашали задолженность 72% заемщиков. В августе этот процент вырос до 76.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил об ответной реакции в случае введения Евросоюзом в отношении России новых санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Министр подчеркнул, что принцип взаимности никто не отменял.

Ситуация в мире

Власти Дании предложили пересмотреть решение по строительству газопровода «Северный поток-2» в связи с делом Алексея Навального. По мнению главы датского правительства Метте Фредриксен, страна должна стать независимой от российского газа.

Великобритания, несмотря на санкции Евросоюза, поставила России электронику для разработки космического телескопа «Спектр-УФ». Для обхода санкций российским производителям пришлось вносить изменения в конструкцию телескопа, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты.

Прогнозы и мнения экспертов

Россиян ждет рост цен на мобильную связь . До конца года средняя стоимость тарифов вырастет на 5-7%. По мнению аналитиков, повышение стоимости услуг для жителей страны в целом пройдет незаметно, так как мобильные операторы замаскируют его посредством введения новых тарифов и урезания опций в старых. Сам рост цен эксперты объясняют компенсацией снижения выручки во время коронакризиса.

Помимо тарифов на мобильную связь, подорожают и автомобили. Причем рост цен ожидается как у официальных дилеров, так и на вторичном рынке. Глава федерации автомобилистов России Максим Едрышов посоветовал планирующим приобрести транспортное средство не медлить с покупкой, так как пересмотр цен возможен уже в ближайшее время.