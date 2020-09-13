СМИ опубликовали переписку Тарзана с беременной любовницей. ВИДЕО

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Сергей Глушко (Тарзан) переписывался с любовницей в WhatsApp Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сети опубликовано видео переписки танцора Сергея Глушко (Тарзан) с любовницей в WhatsApp. В ней шоумен намекает на интимный характер свидания.

Глушко изложил «интимную просьбу», которая сопровождалась «недвусмысленными смайлами в виде сердечек и поцелуев», пишет StarHit. Тарзан предложил девушке по имени Анастасия встретиться, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что дом Королевой и Глушко ограбили. Из квартиры звезд пропали украшения на пять миллионов рублей. В момент ограбления певица находилась на курорте, а Тарзан был в помещении вместе с двумя девушками, передает «Федеральная служба новостей». Королева не стала опровергать эту информацию, пишет агентство Nation News. Сейчас в СМИ сообщают, что Анастасия, с которой переписывался Глушко, беременна от него.

Наталья Королева и Сергей Глушко состоят в браке с 2003-го. За год до этого, певица родила от танцора сына.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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