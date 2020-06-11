Галкин объяснил, на что живет с Пугачевой во время коронавируса

Максим Галкин отметил, что Алла Пугачева не просила денег у государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пародист Максим Галкин и певица Алла Пугачева накопили достаточно средств, чтобы не работать во время пандемии коронавируса. Об этом юморист заявил в своем instagram-аккаунте.

«Как вы догадались, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы», — сказал Галкин. По словам юмориста, они помогают тем, кто не может позволить себе просто так сидеть дома. Галкин отметил, что Пугачева не просила материальную помощь от государства.

Ранее муж певицы Наташи Королевой, бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан) пожаловался на отсутствие денег, передает агентство Nation News. Представитель онлайн-сервиса по заказу такси Георгий Лобушкин предложил ему работу.

За Тарзана вступился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В ответ на это музыкант Сергей Шнуров посмеялся над Пригожиным, написав стихотворение, где призвал граждан помочь продюсеру, пишет «Национальная служба новостей». Партия «Коммунисты России» направила продюсеру и певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Российский музыкант, автор и исполнитель песен Владимир Кузьмин раскритиковал артистов, жалующихся на тяжелое финансовое состояние в пандемию коронавируса. Он считает, что врачам, которые борются с инфекцией, деньги нужнее.

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