У новой российской вакцины от коронавируса нашли побочный эффект

У некоторых испытуемых, поставивших вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор», наблюдались боли в месте укола. При этом у всех участников тестов выработались антитела.
«У всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител. Шесть человек пожаловались на боль в месте введения», — цитирует ТАСС заведующего лабораторией «Вектора» Ильназа Иматдинова.
Первая партия вакцины, разработанной центром «Вектор», будет доступна для расширенных клинических испытаний в ноябре, добавил ученый. В Роспотребнадзоре заявили, что сыворотка имеет высокий уровень безопасности. В ее составе нет живого вируса, иммунитет формируется из-за искусственно синтезированных пептидов.
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