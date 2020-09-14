У новой российской вакцины от коронавируса нашли побочный эффект

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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
У шести испытуемых из ста были боли в месте укола, рассказал глава «Вектора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У некоторых испытуемых, поставивших вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор», наблюдались боли в месте укола. При этом у всех участников тестов выработались антитела.

«У всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител. Шесть человек пожаловались на боль в месте введения», — цитирует ТАСС заведующего лабораторией «Вектора» Ильназа Иматдинова.

Первая партия вакцины, разработанной центром «Вектор», будет доступна для расширенных клинических испытаний в ноябре, добавил ученый. В Роспотребнадзоре заявили, что сыворотка имеет высокий уровень безопасности. В ее составе нет живого вируса, иммунитет формируется из-за искусственно синтезированных пептидов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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