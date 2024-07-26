26 июля 2024

Нотариусов обяжут повышать уровень своей квалификации

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Глава Минюста РФ Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате», который значительно расширяет полномочия министерства в отношении контроля над деятельностью нотариусов и ужесточает требования к ним. В документе предусматривается изменение критериев для расчета количества нотариусов в регионах.

«Законопроектом уточняются отдельные корпоративные правила. Кандидаты на должности председателя ФНП и региональных палат будут проходить предварительное согласование с Минюстом или его территориальным органом», — заявил Чуйченко, подчеркивая изменения в процессе назначения ключевых фигур в нотариальной сфере.

В рамках законопроекта предлагается установить четырехлетний срок для пребывания в должности председателя ФНП, ограничив количество сроков до двух и вводя запрет на совмещение должностей. Также и повышение требований к образованию претендентов на занятие нотариальной деятельностью. Отмечается введение новой системы допуска в профессию, включая создание единых государственных квалификационных комиссий.

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Глава Минюста РФ Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате», который значительно расширяет полномочия министерства в отношении контроля над деятельностью нотариусов и ужесточает требования к ним. В документе предусматривается изменение критериев для расчета количества нотариусов в регионах. «Законопроектом уточняются отдельные корпоративные правила. Кандидаты на должности председателя ФНП и региональных палат будут проходить предварительное согласование с Минюстом или его территориальным органом», — заявил Чуйченко, подчеркивая изменения в процессе назначения ключевых фигур в нотариальной сфере. В рамках законопроекта предлагается установить четырехлетний срок для пребывания в должности председателя ФНП, ограничив количество сроков до двух и вводя запрет на совмещение должностей. Также и повышение требований к образованию претендентов на занятие нотариальной деятельностью. Отмечается введение новой системы допуска в профессию, включая создание единых государственных квалификационных комиссий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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