Нотариусов обяжут повышать уровень своей квалификации

27 июля 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

. Фото: Николай Бастриков © URA.RU Глава Минюста РФ Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате», который значительно расширяет полномочия министерства в отношении контроля над деятельностью нотариусов и ужесточает требования к ним. В документе предусматривается изменение критериев для расчета количества нотариусов в регионах. «Законопроектом уточняются отдельные корпоративные правила. Кандидаты на должности председателя ФНП и региональных палат будут проходить предварительное согласование с Минюстом или его территориальным органом», — заявил Чуйченко, подчеркивая изменения в процессе назначения ключевых фигур в нотариальной сфере. В рамках законопроекта предлагается установить четырехлетний срок для пребывания в должности председателя ФНП, ограничив количество сроков до двух и вводя запрет на совмещение должностей. Также и повышение требований к образованию претендентов на занятие нотариальной деятельностью. Отмечается введение новой системы допуска в профессию, включая создание единых государственных квалификационных комиссий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате», который значительно расширяет полномочия министерства в отношении контроля над деятельностью нотариусов и ужесточает требования к ним. В документе предусматривается изменение критериев для расчета количества нотариусов в регионах. «Законопроектом уточняются отдельные корпоративные правила. Кандидаты на должности председателя ФНП и региональных палат будут проходить предварительное согласование с Минюстом или его территориальным органом», — заявил Чуйченко, подчеркивая изменения в процессе назначения ключевых фигур в нотариальной сфере. В рамках законопроекта предлагается установить четырехлетний срок для пребывания в должности председателя ФНП, ограничив количество сроков до двух и вводя запрет на совмещение должностей. Также и повышение требований к образованию претендентов на занятие нотариальной деятельностью. Отмечается введение новой системы допуска в профессию, включая создание единых государственных квалификационных комиссий.