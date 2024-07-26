В Госдуме объяснили, стоит ли покупать пенсионные баллы у государства

Покупать пенсионные баллы стоит, если их не хватает для назначения страховой пенсии. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. ПО ее мнению, небольшую нехватку лучше доработать с уплатой страховых взносов.
«Докупать баллы стоит, если не хватает существенного их количества. Небольшую нехватку лучше доработать с уплатой страховых взносов», — сообщила Бессараб «Парламентской газете». По ее словам, такая возможность недешево. Так, в 2024 году за год стажа для назначения пенсии и 1,037 пенсионных балла нужно заплатить почти 51 тысячу рублей.
Бессараб добавила, что такая возможность есть только у неработающих россиян или проживающих за границей, самозанятых, адвокатов, нотариусов. Кроме того, невозможно докупить более половины стажа, требуемого для назначения пенсии.
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