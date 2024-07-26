В Госдуме объяснили, стоит ли покупать пенсионные баллы у государства

Бессараб: докупать пенсионные баллы стоит, если их нехватка существенная

27 июля 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Возможность докупить пенсионные баллы есть у неработающих россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Покупать пенсионные баллы стоит, если их не хватает для назначения страховой пенсии. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. ПО ее мнению, небольшую нехватку лучше доработать с уплатой страховых взносов. «Докупать баллы стоит, если не хватает существенного их количества. Небольшую нехватку лучше доработать с уплатой страховых взносов», — сообщила Бессараб «Парламентской газете». По ее словам, такая возможность недешево. Так, в 2024 году за год стажа для назначения пенсии и 1,037 пенсионных балла нужно заплатить почти 51 тысячу рублей. Бессараб добавила, что такая возможность есть только у неработающих россиян или проживающих за границей, самозанятых, адвокатов, нотариусов. Кроме того, невозможно докупить более половины стажа, требуемого для назначения пенсии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покупать пенсионные баллы стоит, если их не хватает для назначения страховой пенсии. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. ПО ее мнению, небольшую нехватку лучше доработать с уплатой страховых взносов. «Докупать баллы стоит, если не хватает существенного их количества. Небольшую нехватку лучше доработать с уплатой страховых взносов», — сообщила Бессараб «Парламентской газете». По ее словам, такая возможность недешево. Так, в 2024 году за год стажа для назначения пенсии и 1,037 пенсионных балла нужно заплатить почти 51 тысячу рублей. Бессараб добавила, что такая возможность есть только у неработающих россиян или проживающих за границей, самозанятых, адвокатов, нотариусов. Кроме того, невозможно докупить более половины стажа, требуемого для назначения пенсии.