Богомаз: двенадцать беспилотников ВСУ уничтожены в Брянской области

Брянскую область пытались атаковать двенадцать украинских беспилотник, все они были уничтожены силами российской армии. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
«В течение часа подразделениями Министерства обороны РФ уничтожены еще двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что шесть дронов сбили над Выгоничским районом, три беспилотника уничтожены над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районами.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах.
Ранее Богомаз сообщал о четырех уничтоженных БПЛА над Брянской областью. По одному дрону было сбито в Комаричском и Трубчевском районах, еще два — над Карачевским районом.
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Брянскую область пытались атаковать двенадцать украинских беспилотник, все они были уничтожены силами российской армии. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз. «В течение часа подразделениями Министерства обороны РФ уничтожены еще двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что шесть дронов сбили над Выгоничским районом, три беспилотника уничтожены над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районами. По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах. Ранее Богомаз сообщал о четырех уничтоженных БПЛА над Брянской областью. По одному дрону было сбито в Комаричском и Трубчевском районах, еще два — над Карачевским районом.