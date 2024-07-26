Минздрав РФ: боль в глазах может быть синдромом лихорадки Западного Нила

Для диагностики используются лабораторные исследования крови Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Татарстане четыре человека заразились лихорадкой Западного Нила, сообщили в Минздраве России. Этот вирус встречается в странах с жарким климатом и в южных регионах РФ, рассказали в Роспотребнадзоре. Как передается и чем опасна Лихорадка Западного Нила, симптомы и последствия для организма — в материале URA.RU.

Возбудитель лихорадки Западного Нила

Вирус Западного Нила (ВНЗ) является частью семейства флавивирусов , к которому также принадлежат возбудители желтой лихорадки и лихорадки денге. Человек очень восприимчив к данному вирусу, который имеет семь генотипов. Особую опасность представляют первый и второй генотипы, отмеченные вспышками заболеваемости в различных частях мира.

Как происходит заражение

Основной путь передачи ВНЗ — укусы зараженных комаров, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Инфекция передается людям и животным, когда комары питаются кровью инфицированных птиц, у которых вирус циркулирует в крови.

Симптомы и проявления

Большинство зараженных людей (около 80%) переносят инфекцию бессимптомно. У остальных развивается лихорадка Западного Нила с гриппоподобными симптомами , такими как высокая температура, головная боль, усталость и тошнота. У некоторых пациентов может наблюдаться сыпь.

Тяжелая форма болезни

У одного из 150 инфицированных вирусом Западного Нила может развиться тяжелая форма болезни с поражением центральной нервной системы, что может привести к менингиту или энцефалиту. Осложнения более вероятны у пожилых и иммуноскомпрометированных пациентов.

Диагностика

Для диагностики используются лабораторные исследования крови и спинномозговой жидкости, направленные на выявление антител к вирусу и его РНК. Спинальная пункция может быть применена при неврологических симптомах.

Лечение и профилактика

Специфического лечения ВНЗ не существует , применяется поддерживающая и симптоматическая терапия. Тяжелые случаи требуют госпитализации и интенсивной терапии. Профилактика заключается в защите от комариных укусов и общественных мерах контроля за численностью этих насекомых.

Основные рекомендации

Для защиты от укусов комаров в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и устанавливать антимоскитные сетки. Важно контролировать отсутствие стоячей воды, где могут размножаться комары.