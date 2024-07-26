В Татарстане четыре человека заразились лихорадкой Западного Нила, сообщили в Минздраве России. Этот вирус встречается в странах с жарким климатом и в южных регионах РФ, рассказали в Роспотребнадзоре. Как передается и чем опасна Лихорадка Западного Нила, симптомы и последствия для организма — в материале URA.RU.
Возбудитель лихорадки Западного Нила
Вирус Западного Нила (ВНЗ) является частью семейства флавивирусов, к которому также принадлежат возбудители желтой лихорадки и лихорадки денге. Человек очень восприимчив к данному вирусу, который имеет семь генотипов. Особую опасность представляют первый и второй генотипы, отмеченные вспышками заболеваемости в различных частях мира.
Основной путь передачи ВНЗ — укусы зараженных комаров, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Инфекция передается людям и животным, когда комары питаются кровью инфицированных птиц, у которых вирус циркулирует в крови.
Симптомы и проявления
Большинство зараженных людей (около 80%) переносят инфекцию бессимптомно. У остальных развивается лихорадка Западного Нила с гриппоподобными симптомами, такими как высокая температура, головная боль, усталость и тошнота. У некоторых пациентов может наблюдаться сыпь.
Тяжелая форма болезни
У одного из 150 инфицированных вирусом Западного Нила может развиться тяжелая форма болезни с поражением центральной нервной системы, что может привести к менингиту или энцефалиту. Осложнения более вероятны у пожилых и иммуноскомпрометированных пациентов.
Диагностика
Для диагностики используются лабораторные исследования крови и спинномозговой жидкости, направленные на выявление антител к вирусу и его РНК. Спинальная пункция может быть применена при неврологических симптомах.
Лечение и профилактика
Специфического лечения ВНЗ не существует, применяется поддерживающая и симптоматическая терапия. Тяжелые случаи требуют госпитализации и интенсивной терапии. Профилактика заключается в защите от комариных укусов и общественных мерах контроля за численностью этих насекомых.
Основные рекомендации
Для защиты от укусов комаров в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и устанавливать антимоскитные сетки. Важно контролировать отсутствие стоячей воды, где могут размножаться комары.
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В Татарстане четыре человека заразились лихорадкой Западного Нила, сообщили в Минздраве России. Этот вирус встречается в странах с жарким климатом и в южных регионах РФ, рассказали в Роспотребнадзоре. Как передается и чем опасна Лихорадка Западного Нила, симптомы и последствия для организма — в материале URA.RU. Вирус Западного Нила (ВНЗ) является частью семейства флавивирусов, к которому также принадлежат возбудители желтой лихорадки и лихорадки денге. Человек очень восприимчив к данному вирусу, который имеет семь генотипов. Особую опасность представляют первый и второй генотипы, отмеченные вспышками заболеваемости в различных частях мира. Основной путь передачи ВНЗ — укусы зараженных комаров, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Инфекция передается людям и животным, когда комары питаются кровью инфицированных птиц, у которых вирус циркулирует в крови. Большинство зараженных людей (около 80%) переносят инфекцию бессимптомно. У остальных развивается лихорадка Западного Нила с гриппоподобными симптомами, такими как высокая температура, головная боль, усталость и тошнота. У некоторых пациентов может наблюдаться сыпь. У одного из 150 инфицированных вирусом Западного Нила может развиться тяжелая форма болезни с поражением центральной нервной системы, что может привести к менингиту или энцефалиту. Осложнения более вероятны у пожилых и иммуноскомпрометированных пациентов. Для диагностики используются лабораторные исследования крови и спинномозговой жидкости, направленные на выявление антител к вирусу и его РНК. Спинальная пункция может быть применена при неврологических симптомах. Специфического лечения ВНЗ не существует, применяется поддерживающая и симптоматическая терапия. Тяжелые случаи требуют госпитализации и интенсивной терапии. Профилактика заключается в защите от комариных укусов и общественных мерах контроля за численностью этих насекомых. Для защиты от укусов комаров в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и устанавливать антимоскитные сетки. Важно контролировать отсутствие стоячей воды, где могут размножаться комары.