26 июля 2024

Йеллен: США давят на Европу, чтобы оставить активы России замороженными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США хотят, чтобы российские активы были заморожены длительное время, заявила Йеллен
США хотят, чтобы российские активы были заморожены длительное время, заявила Йеллен Фото:

Соединенные Штаты Америки настаивают на получении гарантий от европейских стран о длительной заморозке российских активов. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

«США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени», — сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Йеллен. В начале августа Евросоюз направит Украине первый транш в размере 1,4 миллиарда евро, средства для которого были получены от замороженных российских резервов, как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Страны ЕС планируют использовать эти средства для закупки приоритетного вооружения для ВСУ, включая средства ПВО и боеприпасы для артиллерии. Ранее в июне страны G7 обещали предоставить Украине кредиты на сумму около 50 миллиардов долларов, которые также будут погашаться за счет доходов от российских активов, передает телеканал 360

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты Америки настаивают на получении гарантий от европейских стран о длительной заморозке российских активов. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. «США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени», — сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Йеллен. В начале августа Евросоюз направит Украине первый транш в размере 1,4 миллиарда евро, средства для которого были получены от замороженных российских резервов, как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Страны ЕС планируют использовать эти средства для закупки приоритетного вооружения для ВСУ, включая средства ПВО и боеприпасы для артиллерии. Ранее в июне страны G7 обещали предоставить Украине кредиты на сумму около 50 миллиардов долларов, которые также будут погашаться за счет доходов от российских активов, передает телеканал 360. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...