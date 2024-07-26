Йеллен: США давят на Европу, чтобы оставить активы России замороженными

Соединенные Штаты Америки настаивают на получении гарантий от европейских стран о длительной заморозке российских активов. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
«США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени», — сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Йеллен. В начале августа Евросоюз направит Украине первый транш в размере 1,4 миллиарда евро, средства для которого были получены от замороженных российских резервов, как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Страны ЕС планируют использовать эти средства для закупки приоритетного вооружения для ВСУ, включая средства ПВО и боеприпасы для артиллерии. Ранее в июне страны G7 обещали предоставить Украине кредиты на сумму около 50 миллиардов долларов, которые также будут погашаться за счет доходов от российских активов, передает телеканал 360.
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