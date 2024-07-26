Wildberries пытается запретить бренд «WBнутый» из-за аморальности названия

Маркетплейс Wildberries пытается запретить использование товарного знака «WBнутый Вэбэнутый», правообладателем которого является ИП Ольга Кащева из Краснодара. По мнению компании, это название противоречит принципам морали и вводит в заблуждение потребителя.
«Я достаточно долгое время хотела вообще выйти с ними на контакт, поговорить, потому как [намерений] конкурировать или преследовать какой-то злой умысел у меня не было. Wildberries категорически не идет на контакт. У них принципиальная позиция, они просто изъявили свое желание и дальше ни в каких переговорах они не участвуют. Единственное их обоснование — это факт того, что бренд компрометирует их, и непосредственно ссылаются на то, что это нецензурные выражения», — рассказала Кащева изданию РБК.
Роспатент провел заседание 26 июля по спору о товарном знаке краснодарской предпринимательницы, но отложил принятие решения. Сам бренд был зарегистрирован еще в июне 2023 года. По словам Ольги Кащевой, она уже четыре года торгует на маркетплейсе и ее команда уважает и любит его.
По данным от Wildberries патентный спор никак не связан со скандалом вокруг сделки Wildberries c Russ. О объединении двух компаний и якобы «рейдерском захвате» корпорации у URA.RU есть отдельный сюжет.
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