Армия Украины потеряла всех ротных командиров под Прогрессом в ДНР: главное об СВО к вечеру 26 июля

Мосийчук: ВСУ потеряли все свое командование под Прогрессом

26 июля 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Армия Киева понесла большие потери под Прогрессом Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия попала в тактическое окружение под населенным пунктом Прогресс, находящимся в ДНР, потеряв все свое командование. Об этом сообщил экс-заместитель командира батальона «Азов»* (признан экстремистской и террористической организацией) Игорь Мосийчук, добавив, что никому из вышестоящих в армии Киева не было дела до этого. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 26 июля. ВСУ потеряли командование под Прогрессом Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka сообщил о том, что подразделения ВСУ оказались в тактическом окружении в районе Прогресса. Он утверждает, что большая часть командования роты погибла, и ситуация может ухудшиться. Также Мосийчук выразил мнение, что армия Украины может продолжить отступление из-за нежелания военного командования решать возникающие проблемы. Он отметил, что, несмотря на обращения бойцов к батальонным командирам, бригадные генералы игнорируют сигналы о сложностях на передовой. Российские военные освободили Купянскую дорогу Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о том, что российские военные ведут операцию по освобождению дороги, соединяющей населенные пункты Сватово и Купянск. В ходе операции несколько населенных пунктов вдоль этой транспортной артерии перешли под контроль ВС РФ, передает РИА Новости. Согласно словам Ганчева, российские войска последовательно продвигаются в направлении Купянска. Также они будут расширять свое присутствие, изучая ситуацию и определяя потребности местного населения, включая возможную необходимость в эвакуации граждан. Удар по складу ВСУ в Краматорске В подполье сообщили, что был нанесен удар по объекту в Краматорске в ДНР, который находится под контролем ВСУ. На этом складе хранились дальнобойные ракеты. Минобороны РФ подтвердило факт нанесения удара по складу вооружений 56-й бригады ВС Украины в Краматорске. Российская армия выполнила удар с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате атаки была уничтожена значительная часть военной техники, включая пусковую установку HIMARS, пять единиц РСЗО «Град», пять танков и до десяти боевых бронированных машин. В результате удара в населенном пункте Нежине пострадали иностранные наемники Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результатах удара в Нежине Черниговской области пострадали иностранные наемники. Число раненых достигает десяти человек. Целью атаки стало общежитие, используемое для размещения подразделений ВСУ, в частности артиллеристов. После инцидента на место происшествия было направлено более десяти автомобилей скорой медицинской помощи. Под Харьковом обнаружили большое количество французских наемников Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о прибытии значительного количества наемников из Франции в регион. Помимо французов, в регион также прибыли наемники из Великобритании, Польши и США. Ганчев отметил, что наемники, включая иностранных военнослужащих и украинских националистов, периодически сталкиваются с российскими бойцами. Дрон ВСУ попал в ловушку ЗРК «Тор-М2» Группировка «Север» с помощью расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» уничтожила БПЛА украинской армии. Операция была проведена в полной темноте, горел только красный фонарь, потому что он менее заметен для ВСУ. Зенитчики ВС РФ круглосуточно сканируют небо, чтобы противник не выследил и не напал на российские боевые позиции, передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия попала в тактическое окружение под населенным пунктом Прогресс, находящимся в ДНР, потеряв все свое командование. Об этом сообщил экс-заместитель командира батальона «Азов»* (признан экстремистской и террористической организацией) Игорь Мосийчук, добавив, что никому из вышестоящих в армии Киева не было дела до этого. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 26 июля. Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka сообщил о том, что подразделения ВСУ оказались в тактическом окружении в районе Прогресса. Он утверждает, что большая часть командования роты погибла, и ситуация может ухудшиться. Также Мосийчук выразил мнение, что армия Украины может продолжить отступление из-за нежелания военного командования решать возникающие проблемы. Он отметил, что, несмотря на обращения бойцов к батальонным командирам, бригадные генералы игнорируют сигналы о сложностях на передовой. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о том, что российские военные ведут операцию по освобождению дороги, соединяющей населенные пункты Сватово и Купянск. В ходе операции несколько населенных пунктов вдоль этой транспортной артерии перешли под контроль ВС РФ, передает РИА Новости. Согласно словам Ганчева, российские войска последовательно продвигаются в направлении Купянска. Также они будут расширять свое присутствие, изучая ситуацию и определяя потребности местного населения, включая возможную необходимость в эвакуации граждан. В подполье сообщили, что был нанесен удар по объекту в Краматорске в ДНР, который находится под контролем ВСУ. На этом складе хранились дальнобойные ракеты. Минобороны РФ подтвердило факт нанесения удара по складу вооружений 56-й бригады ВС Украины в Краматорске. Российская армия выполнила удар с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате атаки была уничтожена значительная часть военной техники, включая пусковую установку HIMARS, пять единиц РСЗО «Град», пять танков и до десяти боевых бронированных машин. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результатах удара в Нежине Черниговской области пострадали иностранные наемники. Число раненых достигает десяти человек. Целью атаки стало общежитие, используемое для размещения подразделений ВСУ, в частности артиллеристов. После инцидента на место происшествия было направлено более десяти автомобилей скорой медицинской помощи. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о прибытии значительного количества наемников из Франции в регион. Помимо французов, в регион также прибыли наемники из Великобритании, Польши и США. Ганчев отметил, что наемники, включая иностранных военнослужащих и украинских националистов, периодически сталкиваются с российскими бойцами. Группировка «Север» с помощью расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» уничтожила БПЛА украинской армии. Операция была проведена в полной темноте, горел только красный фонарь, потому что он менее заметен для ВСУ. Зенитчики ВС РФ круглосуточно сканируют небо, чтобы противник не выследил и не напал на российские боевые позиции, передает «Пятый канал».