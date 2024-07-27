В Верховной раде заявили о риске ВСУ остаться без зарплат

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Резервный фонд Украины практически исчерпан, заявила Роксолана Пидласа Фото:
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Глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа выразила озабоченность в связи с недостаточным финансированием военного бюджета страны, указывая на отсутствие средств на зарплаты силовикам на осень текущего года.

«Когда делали приближение, то в росписи „переставляли“ средства из клетки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в клетку закупки оружия в начале года. То есть, чтобы в конце сентября выплатить денежное довольствие военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября», — сообщила Пидласа в интервью «Экономической правде».

Пидласа также отметила, что Резервный фонд страны, который использовался для финансирования строительства фортификаций и других экстренных расходов, практически исчерпан. По ее словам, необходимо принять изменения в бюджет для обеспечения оборонных расходов, включая выплату зарплат военнослужащим.

Согласно заявлениям Пидласы, Украина испытывает дефицит в размере примерно 500 миллиардов гривен на оборонные нужды. Планируется покрыть этот дефицит за счет новых налогов, сокращения обслуживания государственного долга, размещения облигаций внутреннего займа и повышения акцизов.

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Глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа выразила озабоченность в связи с недостаточным финансированием военного бюджета страны, указывая на отсутствие средств на зарплаты силовикам на осень текущего года. «Когда делали приближение, то в росписи „переставляли“ средства из клетки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в клетку закупки оружия в начале года. То есть, чтобы в конце сентября выплатить денежное довольствие военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября», — сообщила Пидласа в интервью «Экономической правде». Пидласа также отметила, что Резервный фонд страны, который использовался для финансирования строительства фортификаций и других экстренных расходов, практически исчерпан. По ее словам, необходимо принять изменения в бюджет для обеспечения оборонных расходов, включая выплату зарплат военнослужащим. Согласно заявлениям Пидласы, Украина испытывает дефицит в размере примерно 500 миллиардов гривен на оборонные нужды. Планируется покрыть этот дефицит за счет новых налогов, сокращения обслуживания государственного долга, размещения облигаций внутреннего займа и повышения акцизов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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