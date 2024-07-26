26 июля 2024

Кто из россиян выступит в первый день Олимпиады

Олимпийский флаг на открытии Игр в Париже повесили вверх ногами
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, франция, иллюминация, мост йена
Олимпийские игры в Париже объявили открытыми Фото:
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Олимпиада-2024

Летние Олимпийские игры в Париже открылись 26 июля, и уже в первый день состязаний российские спортсмены в нейтральном статусе приступили к борьбе за медали. В числе тех, кто вышел на старт, оказались известные теннисисты Даниил Медведев и пара Екатерина Александрова с Еленой Весниной. Во время церемонии открытия Олимпийских игр произошел курьезный момент: олимпийский флаг был поднят вверх ногами. Кто еще из россиян выступит на Олимпиаде 27 июля — в материале URA.RU.

Плавание

Евгений Сомов, единственный представитель России в плавании на Играх, покажет свое мастерство в квалификации на 100 метров брассом 27 июля. Он также выступит на дистанции 50 м вольным стилем 1 августа.

Велоспорт

Россия получила три лицензии в шоссейных дисциплинах. Тамара Дронова представит страну в женской гонке с раздельным стартом, а Глеб Сырица — в мужской.

Теннис

Теннисный турнир проходит на знаменитых кортах «Ролан Гаррос», где российские спортсмены будут бороться за награды в различных категориях. Даниил Медведев начнет свои выступления с матча против Ринки Хидзикаты, а Екатерина Александрова и Елена Веснина сразятся с чешским дуэтом.

Шансы российских теннисистов на медали

Эксперты и бывшие спортсмены выразили оптимизм относительно шансов российских теннисистов на Олимпийских играх. Виктор Янчук, Елена Брюховец и Андрей Ольховский поделились своими мыслями о потенциале российских участников. Они отмечают, что в теннисе всегда есть элемент неожиданности, но благодаря опыту и мастерству российских спортсменов есть все шансы на достижение высоких результатов, передает «РБК Спорт».

В Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Впервые в истории церемония открытия проходит за пределами стадиона — на реке Сене в центре столицы Франции.

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Летние Олимпийские игры в Париже открылись 26 июля, и уже в первый день состязаний российские спортсмены в нейтральном статусе приступили к борьбе за медали. В числе тех, кто вышел на старт, оказались известные теннисисты Даниил Медведев и пара Екатерина Александрова с Еленой Весниной. Во время церемонии открытия Олимпийских игр произошел курьезный момент: олимпийский флаг был поднят вверх ногами. Кто еще из россиян выступит на Олимпиаде 27 июля — в материале URA.RU. Евгений Сомов, единственный представитель России в плавании на Играх, покажет свое мастерство в квалификации на 100 метров брассом 27 июля. Он также выступит на дистанции 50 м вольным стилем 1 августа. Россия получила три лицензии в шоссейных дисциплинах. Тамара Дронова представит страну в женской гонке с раздельным стартом, а Глеб Сырица — в мужской. Теннисный турнир проходит на знаменитых кортах «Ролан Гаррос», где российские спортсмены будут бороться за награды в различных категориях. Даниил Медведев начнет свои выступления с матча против Ринки Хидзикаты, а Екатерина Александрова и Елена Веснина сразятся с чешским дуэтом. Эксперты и бывшие спортсмены выразили оптимизм относительно шансов российских теннисистов на Олимпийских играх. Виктор Янчук, Елена Брюховец и Андрей Ольховский поделились своими мыслями о потенциале российских участников. Они отмечают, что в теннисе всегда есть элемент неожиданности, но благодаря опыту и мастерству российских спортсменов есть все шансы на достижение высоких результатов, передает «РБК Спорт». В Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Впервые в истории церемония открытия проходит за пределами стадиона — на реке Сене в центре столицы Франции.
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