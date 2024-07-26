Кто из россиян выступит в первый день Олимпиады

Олимпийский флаг на открытии Игр в Париже повесили вверх ногами

27 июля 2024 в 03:42 Размер текста - 17 +

Олимпийские игры в Париже объявили открытыми Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Летние Олимпийские игры в Париже открылись 26 июля, и уже в первый день состязаний российские спортсмены в нейтральном статусе приступили к борьбе за медали. В числе тех, кто вышел на старт, оказались известные теннисисты Даниил Медведев и пара Екатерина Александрова с Еленой Весниной. Во время церемонии открытия Олимпийских игр произошел курьезный момент: олимпийский флаг был поднят вверх ногами. Кто еще из россиян выступит на Олимпиаде 27 июля — в материале URA.RU. Плавание Евгений Сомов, единственный представитель России в плавании на Играх, покажет свое мастерство в квалификации на 100 метров брассом 27 июля. Он также выступит на дистанции 50 м вольным стилем 1 августа. Велоспорт Россия получила три лицензии в шоссейных дисциплинах. Тамара Дронова представит страну в женской гонке с раздельным стартом, а Глеб Сырица — в мужской. Теннис Теннисный турнир проходит на знаменитых кортах «Ролан Гаррос», где российские спортсмены будут бороться за награды в различных категориях. Даниил Медведев начнет свои выступления с матча против Ринки Хидзикаты, а Екатерина Александрова и Елена Веснина сразятся с чешским дуэтом. Шансы российских теннисистов на медали Эксперты и бывшие спортсмены выразили оптимизм относительно шансов российских теннисистов на Олимпийских играх. Виктор Янчук, Елена Брюховец и Андрей Ольховский поделились своими мыслями о потенциале российских участников. Они отмечают, что в теннисе всегда есть элемент неожиданности, но благодаря опыту и мастерству российских спортсменов есть все шансы на достижение высоких результатов, передает «РБК Спорт». В Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Впервые в истории церемония открытия проходит за пределами стадиона — на реке Сене в центре столицы Франции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летние Олимпийские игры в Париже открылись 26 июля, и уже в первый день состязаний российские спортсмены в нейтральном статусе приступили к борьбе за медали. В числе тех, кто вышел на старт, оказались известные теннисисты Даниил Медведев и пара Екатерина Александрова с Еленой Весниной. Во время церемонии открытия Олимпийских игр произошел курьезный момент: олимпийский флаг был поднят вверх ногами. Кто еще из россиян выступит на Олимпиаде 27 июля — в материале URA.RU. Евгений Сомов, единственный представитель России в плавании на Играх, покажет свое мастерство в квалификации на 100 метров брассом 27 июля. Он также выступит на дистанции 50 м вольным стилем 1 августа. Россия получила три лицензии в шоссейных дисциплинах. Тамара Дронова представит страну в женской гонке с раздельным стартом, а Глеб Сырица — в мужской. Теннисный турнир проходит на знаменитых кортах «Ролан Гаррос», где российские спортсмены будут бороться за награды в различных категориях. Даниил Медведев начнет свои выступления с матча против Ринки Хидзикаты, а Екатерина Александрова и Елена Веснина сразятся с чешским дуэтом. Эксперты и бывшие спортсмены выразили оптимизм относительно шансов российских теннисистов на Олимпийских играх. Виктор Янчук, Елена Брюховец и Андрей Ольховский поделились своими мыслями о потенциале российских участников. Они отмечают, что в теннисе всегда есть элемент неожиданности, но благодаря опыту и мастерству российских спортсменов есть все шансы на достижение высоких результатов, передает «РБК Спорт». В Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Впервые в истории церемония открытия проходит за пределами стадиона — на реке Сене в центре столицы Франции.