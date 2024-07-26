Бывшая россиянка выступила знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко выступила в роли знаменосца сборной Кипра на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Кипра.
«Елена Куличенко, которая с 2021 года представляет Кипр, приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр как знаменосец», — сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Кипра. 21-летняя спортсменка, обучающаяся в Университете Джорджии, в 2023 году завоевала титул чемпиона Европы до 23 лет, в июне 2024 года выиграла студенческий чемпионат США.
Накануне Игр в Париже в СМИ появилась информация о фейковом аккаунте в OnlyFans с эротическими видео, якобы принадлежащим Куличенко, но спортсменка опровергла эти слухи. Российские легкоатлеты не участвуют в Играх в Париже из-за дисквалификации. Вместе с Куличенко знаменосцем Кипра стал спринтер-барьерист Милан Трайкович.
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