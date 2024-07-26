26 июля 2024

Минобороны: более двадцати беспилотников ВСУ уничтожены в Брянской области

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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
БПЛА уничтожены при попытке киевского режима совершить террористические атаки Фото:
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Брянскую область пытались атаковать 21 БПЛА, все они были уничтожены силами ВС РФ. Об этом заявили в Минобороны.

«26 июля в интервале времени с 21.00 до 23.40 при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БПЛА над территорией Брянской области», — сообщает Минобороны. информация появилась в telegram-канале ведомства.

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Брянскую область пытались атаковать 21 БПЛА, все они были уничтожены силами ВС РФ. Об этом заявили в Минобороны. «26 июля в интервале времени с 21.00 до 23.40 при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БПЛА над территорией Брянской области», — сообщает Минобороны. информация появилась в telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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