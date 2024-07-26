Минобороны: более двадцати беспилотников ВСУ уничтожены в Брянской области

27 июля 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

БПЛА уничтожены при попытке киевского режима совершить террористические атаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Брянскую область пытались атаковать 21 БПЛА, все они были уничтожены силами ВС РФ. Об этом заявили в Минобороны. «26 июля в интервале времени с 21.00 до 23.40 при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БПЛА над территорией Брянской области», — сообщает Минобороны. информация появилась в telegram-канале ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Брянскую область пытались атаковать 21 БПЛА, все они были уничтожены силами ВС РФ. Об этом заявили в Минобороны. «26 июля в интервале времени с 21.00 до 23.40 при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БПЛА над территорией Брянской области», — сообщает Минобороны. информация появилась в telegram-канале ведомства.