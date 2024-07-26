Минобороны: более двадцати беспилотников ВСУ уничтожены в Брянской области

БПЛА уничтожены при попытке киевского режима совершить террористические атаки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Брянскую область пытались атаковать 21 БПЛА, все они были уничтожены силами ВС РФ. Об этом заявили в Минобороны.
«26 июля в интервале времени с 21.00 до 23.40 при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БПЛА над территорией Брянской области», —
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