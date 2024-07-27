Spiegel: Бербок предупредила Минск о последствиях за казнь Кригера

Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила белорусское руководство о серьезных последствиях в случае исполнения смертного приговора немецкому гражданину Рико Кригеру. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
«Казнь будет иметь серьезные последствия для отношений между Минском и Берлином», — писала Бербок в письме своему белорусскому коллеге Максиму Рыженкову, призывая к справедливой процедуре обжалования и остановке исполнения приговора. Об этом сообщает Der Spiegel.
Рико Кригер был признан виновным Минским областным судом по ряду обвинений, включая терроризм и сотрудничество со спецслужбами, что, по мнению суда, угрожало национальной безопасности Белоруссии. Он также признан виновным в незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ. Кригер не обжаловал приговор, который вступил в законную силу. Позже стало известно, что МИД Беларуси ведет консультации с дипломатами Германии по приговоренному к смертной казни наемнику — гражданину ФРГ.
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Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила белорусское руководство о серьезных последствиях в случае исполнения смертного приговора немецкому гражданину Рико Кригеру. Об этом сообщает журнал Der Spiegel. «Казнь будет иметь серьезные последствия для отношений между Минском и Берлином», — писала Бербок в письме своему белорусскому коллеге Максиму Рыженкову, призывая к справедливой процедуре обжалования и остановке исполнения приговора. Об этом сообщает Der Spiegel. Рико Кригер был признан виновным Минским областным судом по ряду обвинений, включая терроризм и сотрудничество со спецслужбами, что, по мнению суда, угрожало национальной безопасности Белоруссии. Он также признан виновным в незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ. Кригер не обжаловал приговор, который вступил в законную силу. Позже стало известно, что МИД Беларуси ведет консультации с дипломатами Германии по приговоренному к смертной казни наемнику — гражданину ФРГ.