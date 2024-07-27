Spiegel: Бербок предупредила Минск о последствиях за казнь Кригера

27 июля 2024 в 05:27 Размер текста - 17 +

Анналена Бербок призвала Белоруссию к справедливой процедуре обжалования Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила белорусское руководство о серьезных последствиях в случае исполнения смертного приговора немецкому гражданину Рико Кригеру. Об этом сообщает журнал Der Spiegel. «Казнь будет иметь серьезные последствия для отношений между Минском и Берлином», — писала Бербок в письме своему белорусскому коллеге Максиму Рыженкову, призывая к справедливой процедуре обжалования и остановке исполнения приговора. Об этом сообщает Der Spiegel. Рико Кригер был признан виновным Минским областным судом по ряду обвинений, включая терроризм и сотрудничество со спецслужбами, что, по мнению суда, угрожало национальной безопасности Белоруссии. Он также признан виновным в незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ. Кригер не обжаловал приговор, который вступил в законную силу. Позже стало известно, что МИД Беларуси ведет консультации с дипломатами Германии по приговоренному к смертной казни наемнику — гражданину ФРГ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила белорусское руководство о серьезных последствиях в случае исполнения смертного приговора немецкому гражданину Рико Кригеру. Об этом сообщает журнал Der Spiegel. «Казнь будет иметь серьезные последствия для отношений между Минском и Берлином», — писала Бербок в письме своему белорусскому коллеге Максиму Рыженкову, призывая к справедливой процедуре обжалования и остановке исполнения приговора. Об этом сообщает Der Spiegel. Рико Кригер был признан виновным Минским областным судом по ряду обвинений, включая терроризм и сотрудничество со спецслужбами, что, по мнению суда, угрожало национальной безопасности Белоруссии. Он также признан виновным в незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ. Кригер не обжаловал приговор, который вступил в законную силу. Позже стало известно, что МИД Беларуси ведет консультации с дипломатами Германии по приговоренному к смертной казни наемнику — гражданину ФРГ.