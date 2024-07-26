26 июля 2024

Стало известно, сколько человек обращалось за помощью из-за пожара в Ульяновске

После пожара в Ульяновске за медпомощью обращались 15 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Три человека находятся в больнице
Три человека находятся в больнице Фото:

За медицинской помощью обратились 15 человек, пострадавших в пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«После пожара в многоквартирном доме в Ульяновске к медикам обратились 15 человек», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что все они отпущены домой. Еще трое пострадавших находятся в больнице. 

Пожар в многоэтажке в Ульяновске произошел 26 июля. На данный момент известно о трех погибших, пишет телеканал 360.

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За медицинской помощью обратились 15 человек, пострадавших в пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. «После пожара в многоквартирном доме в Ульяновске к медикам обратились 15 человек», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что все они  отпущены домой. Еще трое пострадавших находятся в больнице.  Пожар в многоэтажке в Ульяновске произошел 26 июля. На данный момент известно о трех погибших, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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