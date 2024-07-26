Стало известно, сколько человек обращалось за помощью из-за пожара в Ульяновске

Три человека находятся в больнице
За медицинской помощью обратились 15 человек, пострадавших в пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«После пожара в многоквартирном доме в Ульяновске к медикам обратились 15 человек», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что все они отпущены домой. Еще трое пострадавших находятся в больнице.
Пожар в многоэтажке в Ульяновске произошел 26 июля. На данный момент известно о трех погибших, пишет телеканал 360.
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