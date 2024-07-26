Захарова: России удалось удержать формат «ядерной пятерки» на плаву

РФ в период своего главенства в «ядерной пятерке» (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) смогла решить главную задачу — поддержать данный формат «на плаву» на фоне серьезных противоречий участников по обсуждаемым вопросам. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В период российского координаторства удалось сохранить необходимую основу для того, чтобы „ядерная пятерка“ продолжала функционировать. Самоценно, что пять стран поддерживают канал, позволяющий направлять важные сигналы и доводить принципиальные подходы. <...> На сегодня можно говорить, что российской стороной была решена главная задача — прагматичное поддержание данного формата „на плаву“», — заявление Марии Захаровой опубликовано на портале МИД РФ.
«Ядерной пятеркой» называют неформальное объединение государств, у которых есть ядерное оружие. РФ сейчас выступает координатором формирования. В конце февраля в Саудовской Аравии прошла встреча экспертов "пятерки", напоминает телеканал 360. Первая консультация в рамках объединения прошла на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце прошлого года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.