26 июля 2024

В Центробанке рассказали, как россиянам уберечь деньги от инфляции

Набиуллина: ставки по депозитам позволяют уберечь деньги от инфляции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набиуллина считает, что депозитные ставки привлекательны для сбережений
Набиуллина считает, что депозитные ставки привлекательны для сбережений Фото:

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что ставки по депозитам — это возможность уберечь деньги от инфляции. Также она считает с их помощью еще можно и заработать.

«Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений. Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации», — передает ее слова РИА Новости.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что российская экономика находится в состоянии значительной степени перегрева. Без повышения ключевой ставки были бы увеличены риски стагфляции, заявляла тогда глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что ставки по депозитам — это возможность уберечь деньги от инфляции. Также она считает с их помощью еще можно и заработать. «Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений. Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации», — передает ее слова РИА Новости. Ранее URA.RU рассказывало о том, что российская экономика находится в состоянии значительной степени перегрева. Без повышения ключевой ставки были бы увеличены риски стагфляции, заявляла тогда глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...