В Центробанке рассказали, как россиянам уберечь деньги от инфляции

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что ставки по депозитам — это возможность уберечь деньги от инфляции. Также она считает с их помощью еще можно и заработать.
«Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений. Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации», — передает ее слова РИА Новости.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что российская экономика находится в состоянии значительной степени перегрева. Без повышения ключевой ставки были бы увеличены риски стагфляции, заявляла тогда глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
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