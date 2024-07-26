Экс-замминистра обороны Булгакова арестовали из-за опасений, что он скроется

27 июля 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Булгакова арестовали по делу о коррупции Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Основанием для ареста экс-замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова стали опасения, что офицер может скрыться от следствия, уничтожить или подделать доказательства. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Новость по теме Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков «Суду были предоставлены сведения, подтверждающие, что, находясь на свободе, Булгаков может скрыться от следствия или уничтожить доказательства по делу. Также может создать ложные доказательства своей невиновности», — сказал источник в правоохранительных органах, передает ТАСС. Также существует риск того, что Булгаков может попытаться повлиять на свидетелей или иным образом помешать ходу расследования. «Пользуясь своими обширными связями в Минобороны, Булгаков, будучи на свободе, мог оказать давления на свидетелей и обвиняемых с целью изменения их показаний», — добавил собеседник агентства. Булгакова арестовали по делу о коррупции. По данным РИА Новости, он обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основанием для ареста экс-замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова стали опасения, что офицер может скрыться от следствия, уничтожить или подделать доказательства. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Суду были предоставлены сведения, подтверждающие, что, находясь на свободе, Булгаков может скрыться от следствия или уничтожить доказательства по делу. Также может создать ложные доказательства своей невиновности», — сказал источник в правоохранительных органах, передает ТАСС. Также существует риск того, что Булгаков может попытаться повлиять на свидетелей или иным образом помешать ходу расследования. «Пользуясь своими обширными связями в Минобороны, Булгаков, будучи на свободе, мог оказать давления на свидетелей и обвиняемых с целью изменения их показаний», — добавил собеседник агентства. Булгакова арестовали по делу о коррупции. По данным РИА Новости, он обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости.