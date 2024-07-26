26 июля 2024

Экс-замминистра обороны Булгакова арестовали из-за опасений, что он скроется

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, булгаков дмитрий
Булгакова арестовали по делу о коррупции Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Основанием для ареста экс-замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова стали опасения, что офицер может скрыться от следствия, уничтожить или подделать доказательства. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

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Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков

«Суду были предоставлены сведения, подтверждающие, что, находясь на свободе, Булгаков может скрыться от следствия или уничтожить доказательства по делу. Также может создать ложные доказательства своей невиновности», — сказал источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Также существует риск того, что Булгаков может попытаться повлиять на свидетелей или иным образом помешать ходу расследования. «Пользуясь своими обширными связями в Минобороны, Булгаков, будучи на свободе, мог оказать давления на свидетелей и обвиняемых с целью изменения их показаний», — добавил собеседник агентства.

Булгакова арестовали по делу о коррупции. По данным РИА Новости, он обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости.

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Основанием для ареста экс-замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова стали опасения, что офицер может скрыться от следствия, уничтожить или подделать доказательства. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Суду были предоставлены сведения, подтверждающие, что, находясь на свободе, Булгаков может скрыться от следствия или уничтожить доказательства по делу. Также может создать ложные доказательства своей невиновности», — сказал источник в правоохранительных органах, передает ТАСС. Также существует риск того, что Булгаков может попытаться повлиять на свидетелей или иным образом помешать ходу расследования. «Пользуясь своими обширными связями в Минобороны, Булгаков, будучи на свободе, мог оказать давления на свидетелей и обвиняемых с целью изменения их показаний», — добавил собеседник агентства. Булгакова арестовали по делу о коррупции. По данным РИА Новости, он обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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