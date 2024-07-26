Экс-замминистра обороны Булгакова арестовали из-за опасений, что он скроется

Основанием для ареста экс-замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова стали опасения, что офицер может скрыться от следствия, уничтожить или подделать доказательства. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Суду были предоставлены сведения, подтверждающие, что, находясь на свободе, Булгаков может скрыться от следствия или уничтожить доказательства по делу. Также может создать ложные доказательства своей невиновности», — сказал источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.
Также существует риск того, что Булгаков может попытаться повлиять на свидетелей или иным образом помешать ходу расследования. «Пользуясь своими обширными связями в Минобороны, Булгаков, будучи на свободе, мог оказать давления на свидетелей и обвиняемых с целью изменения их показаний», — добавил собеседник агентства.
Булгакова арестовали по делу о коррупции. По данным РИА Новости, он обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости.
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