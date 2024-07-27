Бывшего зама Шойгу могут лишить звания Героя России

27 июля 2024 в 05:23 Размер текста - 17 +

Булгаков не признал вину по делу о взяточничестве Фото: Минобороны России новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова могут лишить звания Героя России в случае вынесения приговора за совершение преступления. Об этом заявил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Новость по теме Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков «В некоторых случаях суд оставляет за осужденным звание Героя России. Но это происходит тогда, когда лицо совершило безусловно геройский поступок. Исходя из биографии Дмитрия Булгакова, его служба проходила исключительно на должностях, связанных с материально-техническим снабжением. Поэтому почетного звания он, скорее всего, будет лишен», — сообщил Хаминский РИА Новости. Хаминский также указал, что в соответствии со статьей 48 УК РФ, суд имеет право лишать осужденного воинских и почетных званий, а также государственных наград, исходя из обстоятельств совершения преступления. «Ввиду того, что сама возможность получения взяток основывалась на его высоком служебном положении, с высокой долей вероятности можно предположить, что он будет лишен генеральского звания», — заключил юрист. Булгаков задержан сотрудниками ФСБ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, есть риски, что он может скрыться от суда и следствия. Булгакова обвиняют в поставках в армию некачественной еды по высоким ценам. Экс-замминистра не признал вину по делу о взяточничестве, но готов сотрудничать со следствием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова могут лишить звания Героя России в случае вынесения приговора за совершение преступления. Об этом заявил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «В некоторых случаях суд оставляет за осужденным звание Героя России. Но это происходит тогда, когда лицо совершило безусловно геройский поступок. Исходя из биографии Дмитрия Булгакова, его служба проходила исключительно на должностях, связанных с материально-техническим снабжением. Поэтому почетного звания он, скорее всего, будет лишен», — сообщил Хаминский РИА Новости. Хаминский также указал, что в соответствии со статьей 48 УК РФ, суд имеет право лишать осужденного воинских и почетных званий, а также государственных наград, исходя из обстоятельств совершения преступления. «Ввиду того, что сама возможность получения взяток основывалась на его высоком служебном положении, с высокой долей вероятности можно предположить, что он будет лишен генеральского звания», — заключил юрист. Булгаков задержан сотрудниками ФСБ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, есть риски, что он может скрыться от суда и следствия. Булгакова обвиняют в поставках в армию некачественной еды по высоким ценам. Экс-замминистра не признал вину по делу о взяточничестве, но готов сотрудничать со следствием.