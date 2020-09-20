В правительстве ХМАО уже знают о проблемах клуба и занимаются их решением Фото: Анна Майорова © URA.RU

Финансовые проблемы в волейбольном клубе «Югра-Самотлор» грозят ему вылетом из чемпионата России по волейболу. Об этом на сайте клуба рассказал его директор Алексей Березин.

«Если [финансовая] ситуация в ближайшее время не изменится, существуют риски, что клуб может не только отказаться от полуфинала Кубка России, но и досрочно сняться с чемпионата. Однако такая ситуация у нас не первый год. Раньше мы из нее выходили, выйдем и теперь», — заверил спортивный менеджер.

Слова Березина подтвердил и президент окружной федерации волейбола, депутат думы ХМАО Сергей Великий. «Команде на год требуется порядка 150 млн рублей. Сейчас мы прогнозируем, что до конца года у команды будет около 90 млн, в том числе около 66 млн рублей — деньги окружного бюджета. Вот такой дефицит», — рассказал Великий, добавив, что сейчас клуб экономит уже на всем, а спонсоров, которые могли бы помочь команде выйти из финансового кризиса, нет.

«Сейчас команда держится исключительно на профессионализме руководства и спортсменов. Надеемся, что в следующем году, когда в России будет проходить чемпионат мира по волейболу, на федерацию волейбола обратят внимание», — резюмировал Великий.

В департаменте физической культуры и спорта ХМАО URA.RU сообщили, что о текущей ситуации в клубе там известно. «В среду, 23 сентября, состоится рабочая встреча депспорта и руководства клуба для решения вопросов», — добавили в правительстве.

Ранее URA.RU писало, что нападающего волейбольного клуба «Югра-Самотлор» Вячеслава Руднева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. После этого команда расторгла с ним контракт.