В Москве горит Центральный НИИ туберкулеза

По предварительным данным, очаг возгорания находится на первом этаже
В Центральном НИИ туберкулеза в Москве начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По адресу: Яузская аллея, дом 2, строение 3 в Центральном НИИ туберкулеза начался пожар», — заявил собеседник агентства. В целях безопасности людей эвакуируют. По предварительным данным, очаг возгорания находится на первом этаже.
Обновлено в 20:40 (мск): по данным телеканала 360, были эвакуированы 35 детей и 70 взрослых. Пожар оперативно потушили.
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