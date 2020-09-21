В Москве горит Центральный НИИ туберкулеза

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
По предварительным данным, очаг возгорания находится на первом этаже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центральном НИИ туберкулеза в Москве начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По адресу: Яузская аллея, дом 2, строение 3 в Центральном НИИ туберкулеза начался пожар», — заявил собеседник агентства. В целях безопасности людей эвакуируют. По предварительным данным, очаг возгорания находится на первом этаже.

Обновлено в 20:40 (мск): по данным телеканала 360, были эвакуированы 35 детей и 70 взрослых. Пожар оперативно потушили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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