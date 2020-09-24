Германия возьмет кредит на 98 млрд евро для поддержки экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К вечеру среды рост цен на нефть ускорился на фоне новостей о снижении запасов нефти в США на 1,6 миллиона баррелей за неделю. Однако положительная динамика вскоре сошла на нет. Сейчас нефть марки Brent торгуется по 41,35 доллара за баррель (-1,01%). Стоимость бочки WTI опустилась до 39,41 доллара за баррель (-1,30%).

На момент закрытия «Московской биржи» рубль показал значительное падение по отношению к мировым валютам. Американская валюта впервые с конца апреля перебила отметку в 77 рублей за единицу. Сейчас доллар стоит 77,08 рубля (+0,97). Евро же подорожал до 89,9 (+0,76).

Ситуация в России

В правительстве решили отложить решение о повышении зарплат чиновникам. Это поможет сэкономить почти 200 млрд рублей. В Минфине объяснили это решение необходимостью обеспечения поддержки населения и финансирования мероприятий для развития экономики в период пандемии коронавируса.

Вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что бюджеты регионов РФ вернутся к докризисному уровню только через два года. Поэтому он считает, что им нужно разрешить брать как можно больше займов.

Президент России Владимир Путин попросил предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми. На прибавку смогут рассчитывать те, чей ежемесячный доход на одного человека не достигает регионального прожиточного минимума.

Пенсии в России проиндексируют на 6,3% в 2021 году. Владимир Путин уточнил, что это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции. Российский лидер заявил, что материнский капитал будет индексироваться ежегодно. С 2021 года он вырастет почти на 23 тысячи рублей.

Акцизы на сигареты в 2021 вырастут на 20% и составят 2 359 рублей за тысячу штук. Налог на вейпы и электронные сигареты составит 60 рублей за штуку.

В России может снизиться плата за вывоз мусора на 10-15% в 2022 году. Это произойдет, если правительство обяжет производителей отвечать за утилизацию 100% их продукции.

Ситуация в мире

Германия в 2021 году дополнительно займет 96 миллиардов евро в связи с пандемией коронавируса. Глава минфина страны, вице-канцлер Олаф Шольц уточнил, что дополнительные средства будут направлены на поддержку программ, запущенных в 2020 году для поддержки экономики и граждан.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против восьми россиян и выходцев из РФ. Также в санкционные списки попали, семь организаций в России и Финляндии.

Прогнозы и мнения экспертов

В России хотят отвязать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2-3% выше инфляции. По мнению экспертов из Высшей школы экономики (ВШЭ), это позволит не допустить лавинообразного роста расходов бюджета и при этом снизить численность бедных.

Пиво в России может подорожать на 10—25%, а объемы его производства на треть. В обращении Ассоциации производителей пива в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова сказано, что это произойдет, если правительство примет решение о введении системы маркировки напитка.