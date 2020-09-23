Самый энергичный глава Екатеринбурга отмечает день рождения

Александру Высокинскому — 47 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня главе Екатеринбурга Александру Высокинскому исполнилось 47 лет. С самого утра его поздравили родные и подчиненные, затем к ним присоединились и VIP-персоны, в своих пожеланиях подчеркнувшие особенную черту главы — энергичность.

По информации URA.RU, заместители главы скинулись, чтобы подарить главе города необычный и полезный подарок, содержание которого пока они не раскрывают. Однако получит его мэр не сегодня — в свой день рождения он улетел решать рабочие вопросы в Москву.

Трудовой путь Высокинский начал на НПО «Автоматики». В 2008 году он стал заместителем главы Екатеринбурга, а затем и заместителем главы администрации Екатеринбурга. В феврале 2016 года стал вице-премьером свердловского правительства, а 25 сентября 2018 года — был назначен на пост главы Екатеринбурга.

Особенная черта Александра Высокинского, по мнению политиков и бизнесменов — энергичность Фото: Анна Майорова © URA.RU

С днем рождения Александра Высокинского поздравили первые лица города и области, а также представители бизнес-сообщества.

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов в поздравительном адресе подчеркнул «профессионализм и стратегическое мышление» екатеринбургского мэра. «Благодаря Вашему трудолюбию, целеустремленности и неравнодушию к людям, город активно развивается не только как промышленный центр, но и как современный комфортный мегаполис», — похвалил Высокинского полпред, пожелав ему успехов во всех начинаниях.

К поздравлениям полпреда присоединился и губернатор Евгений Куйвашев. Он напомнил Высокинскому о «давнем конструктивном и плодотворном сотрудничестве, направленном на повышение инвестиционной, деловой и туристической привлекательности уральской столицы, рост качества жизни екатеринбуржцев» и пожелал «всего доброго».

Екатеринбургские депутаты готовы сотрудничать и помогать главе в его «непростой работе, оказывать содействие во всем», заверил председатель гордумы Игорь Володин. «Александру Геннадьевичу хватает энергии, чтобы работать с утра до вечера: когда бы я ему ни позвонил (даже поздно вечером) — он всегда в работе. Это особенно важно, учитывая задачи, которые стоят перед городом и от выполнения которых зависит будущее Екатеринбурга», — отметил спикер.

Депутаты готовы сотрудничать с главой и во всем ему помогать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Не остались в стороне и ведущие бизнесмены региона — все они в своих поздравлениях особенно подчеркнули энергичность главы города. «Ваша созидательная энергия, умение находить верные решения, стремление постоянно совершенствовать достигнутый результат неизменно помогают Вам воплощать в жизнь множество важных и интересных проектов и снискали Вам заслуженное уважение делового сообщества», — поздравил мэра президент свердловского Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

Владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский поздравил главу благодарностью: «Спасибо за Вашу энергию и решимость, которые помогают реализовывать полезные для города проекты!»

«Желаю нескончаемой энергии, хорошего здоровья и нести пользу городу. Уважаю мэра за его молодость и энергичность — таких молодых мэров у нас никогда не было. Желаю ему отличных результатов деятельности — все более и более крутых», — присоединился к коллегам-бизнесменам совладелец «Общества Малышева 73» Игорь Заводовский.

Владелец Acons Group Иван Кузнецов пожелал мэру счастья и здоровья. «Очень радостно, что в Екатеринбурге такой молодой, амбициозный, позитивно мыслящий и настроенный на конструктивную работу глава!», — сказал бизнесмен.

URA.RU присоединяется к поздравлениям в адрес Александра Высокинского и желает ему здоровья и успешной реализации всех самых амбициозных планов.