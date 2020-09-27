Деньги свердловского бюджета отправят в банк «Ростеха»

Галина Кулаченко согласилась держать деньги в Новикомбанке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство финансов Свердловской области приняло решение размещать средства областного бюджета на банковских депозитах «Новикомбанка», сообщили URA.RU в региональном минфине. Соответствующее генеральное соглашение подписали сегодня замгубернатора, министр финансов региона Галина Кулаченко и управляющий филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов.

Официальный представитель Новикомбанка объяснил подписание соглашения тем, что

Свердловская область «является одним из главных для отечественного машиностроения регионов, где сконцентрированы крупнейшие предприятия отрасли». Ранее соглашение с финансовой структурой заключил также Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Новикомбанк — опорный банк госкорпорации Ростех. Банк работает в Свердловской области с июня 2019 года.