Деньги свердловского бюджета отправят в банк «Ростеха»

Министерство финансов Свердловской области приняло решение размещать средства областного бюджета на банковских депозитах «Новикомбанка», сообщили URA.RU в региональном минфине. Соответствующее генеральное соглашение подписали сегодня замгубернатора, министр финансов региона Галина Кулаченко и управляющий филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов.
Официальный представитель Новикомбанка объяснил подписание соглашения тем, что
Свердловская область «является одним из главных для отечественного машиностроения регионов, где сконцентрированы крупнейшие предприятия отрасли». Ранее соглашение с финансовой структурой заключил также Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
Новикомбанк — опорный банк госкорпорации Ростех. Банк работает в Свердловской области с июня 2019 года.
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