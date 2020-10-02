Новости кризиса 2 октября. Пенсионеров ждет прибавка, алименты будет платить государство

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Российские олигархи потеряли десятки миллиардов долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Цены на нефть показывают плавное снижение. Стоимость бочки нефти марки Brent опустилась в цене на 1,12% до 40,47 долларов. Цена на нефть WTI составляет 38,22 доллара (-1,29%).

После резкого падения российская валюта начала укрепляться. По данным Московской биржи, доллар опустился до 77,36 рублей (-0,26). Евро подешевел до 90,86 рублей (-0,19). По прогнозам экономиста Виталия Калугина доллар снизиться до 73-74 рублей за единицу.

Ситуация в России

В России продлили программу кешбэка за туры по России. Минимальная стоимость путевки ограничиваться не будет. Максимальная сумма возврата будет составлять 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

Член Совфеда Инна Святенко рассказала, что в России планируют создать Государственный алиментный фонд. По ее словам, такая мера поможет семьям, которые по каким-либо причинам не могут взыскать алименты.

Международная платежная система Visa собирается обязать российские банки обеспечивать переводы денег между картами по номеру телефона. По мнению экспертов, компания выдвинула это требование с целью вступить в прямую конкуренцию с Системой Быстрых Платежей Центробанка.

В Совфеде раскрыли график индексаций пенсий на будущий год. На прибавку могут рассчитывать пять категорий граждан.

Российские олигархи с начала текущего года потеряли 26 миллиардов долларов. Самые большие потери понесли совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (-7,2 миллиарда долларов) и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (-5,25 миллиарда долларов).

Ипотечный кредит в банке ВТБ для заемщиков, использующих средства материнского капитала, можно оформить без обязательного первого взноса. Для этого достаточно, чтобы размер маткапитала не был ниже 10% от стоимости приобретаемого жилья.

Что происходит в мире

Саммит Евросоюза согласовал введение санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Они будут введены со 2 октября. Президента республики Александра Лукашенко в списке не оказалось.

Включение белорусского лидера в санкционный список ЕС означало бы отказ от диалога. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Евросоюз нацелен, напротив, сделать все возможное для запуска такого диалога.

Палата представителей Конгресса США приняла закон о стимулировании экономики на 2,2 трлн долларов. Всего было направлено 6 трлн долларов с учетом мер Федеральной резервной системы (ФРС США).

Прогнозы и мнения экспертов

От ситуации в Нагорном Карабахе будет сильно зависеть курс рубля. По словам экономиста Никиты Масленникова, в случае выхода ее из-под контроля, доллар поднимется до 82 рублей за единицу.

Согласно исследованию Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, безработные россияне в период коронавируса должны получать пособие в размере трех МРОТов. Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни института Вячеслав Бобков отметил, что для выплаты такой суммы пяти миллионам безработных в течение 12 месяцев потребуется 2,2 триллиона рублей.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что в декабре ожидается рост цен на импортные товары и одежду максимум на 10%. Подорожание будет связано с ажиотажем перед новогодними праздниками.

Предприятия, не уделяющие времени повышению производительности труда, рискуют исчезнуть во вторую волну экономического кризиса. Начальник отдела развития производственной системы Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ) Андрей Терещук поделился мнением, что при правильном подходе можно увеличить объемы производства.

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