Цены на нефть показывают плавное снижение. Стоимость бочки нефти марки Brent опустилась в цене на 1,12% до 40,47 долларов. Цена на нефть WTI составляет 38,22 доллара (-1,29%).
После резкого падения российская валюта начала укрепляться. По данным Московской биржи, доллар опустился до 77,36 рублей (-0,26). Евро подешевел до 90,86 рублей (-0,19). По прогнозам экономиста Виталия Калугина доллар снизиться до 73-74 рублей за единицу.
Ситуация в России
В России продлили программу кешбэка за туры по России. Минимальная стоимость путевки ограничиваться не будет. Максимальная сумма возврата будет составлять 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.
Член Совфеда Инна Святенко рассказала, что в России планируют создать Государственный алиментный фонд. По ее словам, такая мера поможет семьям, которые по каким-либо причинам не могут взыскать алименты.
Международная платежная система Visa собирается обязать российские банки
В Совфеде раскрыли график индексаций пенсий на будущий год. На прибавку могут рассчитывать пять категорий граждан.
Российские олигархи с начала текущего года потеряли 26 миллиардов долларов. Самые большие потери понесли совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (-7,2 миллиарда долларов) и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (-5,25 миллиарда долларов).
Ипотечный кредит в банке ВТБ для заемщиков, использующих средства материнского капитала, можно оформить без обязательного первого взноса. Для этого достаточно, чтобы размер маткапитала не был ниже 10% от стоимости приобретаемого жилья.
Что происходит в мире
Саммит Евросоюза согласовал введение санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Они будут введены со 2 октября. Президента республики Александра Лукашенко в списке не оказалось.
Включение белорусского лидера в санкционный список ЕС означало бы
Палата представителей Конгресса США приняла
Прогнозы и мнения экспертов
От ситуации в Нагорном Карабахе будет сильно зависеть курс рубля. По словам экономиста Никиты Масленникова, в случае выхода ее из-под контроля, доллар поднимется до 82 рублей за единицу.
Согласно исследованию Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, безработные россияне в период коронавируса должны получать пособие в размере трех МРОТов. Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни института Вячеслав Бобков отметил, что для выплаты такой суммы пяти миллионам безработных в течение 12 месяцев потребуется 2,2 триллиона рублей.
Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что в декабре ожидается рост цен на импортные товары и одежду максимум на 10%. Подорожание будет связано с ажиотажем перед новогодними праздниками.
Предприятия, не уделяющие времени повышению производительности труда, рискуют исчезнуть во вторую волну экономического кризиса. Начальник отдела развития производственной системы Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ) Андрей Терещук поделился мнением, что при правильном подходе можно увеличить объемы производства.
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