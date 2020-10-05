Сын Фургала ответил на сообщения о своем задержании

По данным СМИ, сына Сергея Фургала задержали за участие в несанкционированных акциях протеста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отреагировал на сообщения о своем задержании. По словам Антона Фургала, у него все хорошо.

«Все нормально, все хорошо», — заявил Антон Фургал РБК на вопрос о своем задержании. При этом ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников подтвердил, что Антон Фургал был в Следственном комитете. «Подробности расскажет сам, если сочтет нужным», — написал в своем telegram-канале Мельников. Вместе с тем в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю заявили, что не владеют информацией о задержании сына экс-губернатора региона.

Ранее СМИ сообщили, что сын бывшего губернатора Хабаровского края был задержан сотрудниками полиции. По некоторым данным, мужчину привлекли к ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста.

Отец Антона, Сергей Фургал, с сентября 2018 по июль 2020 года занимал должность губернатора Хабаровского края. Утром 9 июля он был задержан возле своего дома в Хабаровске по подозрению в организации убийств в 2000-х годах и участию в преступной группировке. Сейчас Фургал находится в СИЗО, а в Хабаровске с момента его задержания проходят массовые несогласованные акции в его поддержку, напоминает «Национальная служба новостей».