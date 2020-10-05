В Тазовском районе не сомневаются в победе Василия Паршакова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На выборы главы Тазовского района ЯНАО заявился действующий мэр Василий Паршаков, которого считают основным претендентом на победу. Об этом URA.RU сообщил источник, его данные подтвердили в районной администрации. Паршаков, по версии инсайдера, станет третьим и последним кандидатом на пост главы.

На выборы ранее официально зарегистрировались замдиректора районной дирекции по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Дмитрий Цеунов и исполнительный директор Фонда развития Тазовского района Александр Курочкин. «Также сегодня документы подал Василий Паршаков», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации района.

Источники в политических кругах полагают, что выборы в Тазовском районе станут самыми предсказуемыми в ЯНАО. Дело в том, что в ближайшее время предстоит работа в скандально известном селе Газ-Сале, которое из-за износа жилья планируют полностью расселить. За такую непростую задачу никто, кроме Паршакова, не захочет браться, считают инсайдеры URA.RU. «Губернатор, который недавно приезжал в район, оценил Паршакова как руководителя, когда понял, что в Газ-Сале нет сильного очага напряжения», — поделился статусный собеседник.

В администрации Тазовского района сообщили, что прием документов от кандидатов продлится до 14 октября. Конкурсная комиссия выберет не менее двух претендентов. Затем депутаты районной думы выберут из них нового мэра на следующие пять лет.

О предстоящих выборах инсайдеры агентства говорили еще в сентябре. Предположительно, в переизбрании Паршакова заинтересован сам губернатор Дмитрий Артюхов, который хочет руками главы решить скандал в Газ-Сале. Одновременно с Тазовским районом выборы новых глав пройдут в Пуровском и Надымском районах ЯНАО.