06 октября 2020
05 октября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 7 октября. На инаугурации губернатора не будет фуршета, ребенок погиб, катаясь на качелях

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мама с ребенком, детская площадка, лето, дети, детская площадка, качели, необустроенная детская площадка
Пермяки требуют убрать все старые качели после трагедии с ребенком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На инаугурации Махонина пройдет только официальная часть — стали известны два кандидата на пост мэра Березников — ребенок погиб, катаясь на качелях — пермский мэр покинул пост из-за уголовного дела. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:

На инаугурации Махонина не будет фуршета

  • Праздничного фуршета по случаю вступления в должность губернатора края не будет. В пресс-службе главы региона пояснили, что 7 октября состоится только официальная часть инаугурации.

Началась борьба за пост мэра Березников

Пермский мэр записал заявление об отставке

  • Глава Чердынского городского округа Андрей Ламанов покинул должность. Чиновник решил уволиться по собственному желанию. По мнению источников, отставка связана с уголовным делом в отношении Ламанова.

Ребенок погиб после катания на качелях

  • Жители Перми потребовали ликвидировать старые советские качели после смерти ребенка, который сделал на них «солнышко». Трагедия произошла в Мотовилихинском районе еще 25 сентября, все это время за жизнь 9-летнего ребенка боролись врачи, но спасти его не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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