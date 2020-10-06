Пермяки требуют убрать все старые качели после трагедии с ребенком
На инаугурации Махонина пройдет только официальная часть — стали известны два кандидата на пост мэра Березников — ребенок погиб, катаясь на качелях — пермский мэр покинул пост из-за уголовного дела. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:
На инаугурации Махонина не будет фуршета
- Праздничного фуршета по случаю вступления в должность губернатора края не будет. В пресс-службе главы региона пояснили, что 7 октября состоится только официальная часть инаугурации.
Началась борьба за пост мэра Березников
- В конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Березников могут принять участие пермский министр Алексей Чибисов и топ-менеджер «дочки» «Уралкалия» Михаил Кузвесов. Об этом URA.RU рассказал источник в политических кругах города.
Пермский мэр записал заявление об отставке
- Глава Чердынского городского округа Андрей Ламанов покинул должность. Чиновник решил уволиться по собственному желанию. По мнению источников, отставка связана с уголовным делом в отношении Ламанова.
Ребенок погиб после катания на качелях
- Жители Перми потребовали ликвидировать старые советские качели после смерти ребенка, который сделал на них «солнышко». Трагедия произошла в Мотовилихинском районе еще 25 сентября, все это время за жизнь 9-летнего ребенка боролись врачи, но спасти его не удалось.
Подписывайтесь на URA.RU в