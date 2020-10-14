Посетители больницы считают, что увидели на каталке труп в мешке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Посетителей инфекционного отделения областной больницы в Тобольске напугал черный пакет, в котором, по их мнению, находился труп человека. Об этом жители города рассказали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». К публикации автор приложил фотографию, на которой изображена каталка с предметом в черном пакете, напоминающим по форме силуэт человека.

«Некому убрать? Множество людей. Все на нервах, да еще и на одно время. Вот такая сдача анализов на COVID-19», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей с ним согласилось. «На втором этаже больницы инфекция, люди же там тоже умирают. И с пневмонией там, и с циррозом лежат», — заявила Вера Силяхина. «Труп на вывоз из больницы. Не ждать же на улице, когда за ним приедут из морга», — считает Евгений Пачев. «Он же в больнице (мешок), а не в театре! Где еще ему быть? Человек пришел на прием и случайно осмотрел все потайные уголки медучреждения», — сетует Татьяна Дмитроченко-Жаркова. «Вы в больнице. Трупы там случаются. Он же не на улице. Значит, так надо. Не в кабинете же врача ему лежать или в палате», — согласился Владислав Никитин.

Получить оперативный комментарий в ГБУЗ ТО «Областная больница №3» URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в департамент здравоохранения Тюменской области.

Пациентов областной больницы Тобольска смутила каталка с черным мешком соцсеть «ВКонтакте»