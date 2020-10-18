Лесли Шталь рассказала, что власти Германии охраняют Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогера Алексея Навального в Берлине сопровождает колонна полицейских и четверо мужчин в гражданской одежде. Соответствующие кадры показал американский телеканал CBS в эфире программы 60 Minutes.

«Сегодня вечером Лесли Шталь (журналистка CBS — прим. ред.) беседует с Алексеем Навальным», — говорится в официальном аккаунте телепрограммы в Twitter. На видео Навальный идет по улице с женой Юлией, четырьмя мужчинами в кожаных куртках и джинсах. Также его сопровождает колонна из восьми полицейских.

Шталь рассказала, что власти Германии охраняют Навального, потому что считают, что его жизнь в опасности. Также журналистка отметила, что полиция сопровождает блогера постоянно, а не только во время встреч с прессой.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, блогера госпитализировали, а затем доставили в берлинскую клинику «Шарите». Немецкая сторона утверждает, что Навальный был отравлен веществом из группы ядов «Новичок», передает « Утро.ру ». Однако эксперты в области химического оружия указывают на несостоятельность этой теории, сообщает телеканал 360.

Critics of Vladimir Putin have been victims of unsolved shootings, suspicious suicides and poisonings. Tonight, Lesley Stahl talks with one of those critics, Alexey Navalny, who survived an assassination attempt two months ago. https://t.co/ITxLDo6PSx pic.twitter.com/yGPPzm413A — 60 Minutes (@60Minutes) October 18, 2020