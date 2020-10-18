18 октября 2020

СМИ впервые показали немецкую охрану Навального. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Лесли Шталь рассказала, что власти Германии охраняют Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Блогера Алексея Навального в Берлине сопровождает колонна полицейских и четверо мужчин в гражданской одежде. Соответствующие кадры показал американский телеканал CBS в эфире программы 60 Minutes.

«Сегодня вечером Лесли Шталь (журналистка CBS — прим. ред.) беседует с Алексеем Навальным», — говорится в официальном аккаунте телепрограммы в Twitter. На видео Навальный идет по улице с женой Юлией, четырьмя мужчинами в кожаных куртках и джинсах. Также его сопровождает колонна из восьми полицейских.

Шталь рассказала, что власти Германии охраняют Навального, потому что считают, что его жизнь в опасности. Также журналистка отметила, что полиция сопровождает блогера постоянно, а не только во время встреч с прессой.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, блогера госпитализировали, а затем доставили в берлинскую клинику «Шарите». Немецкая сторона утверждает, что Навальный был отравлен веществом из группы ядов «Новичок», передает «Утро.ру». Однако эксперты в области химического оружия указывают на несостоятельность этой теории, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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