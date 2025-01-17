В связи с успехами российских солдат на покровском направлении, которые вплотную приближаются непосредственно к Покровску (Красноармейску), швейцарские аналитики прогнозируют падение города, считающегося последним оплотом ВСУ. Также отмечаются достижения ВС РФ, которые смогли занять все доступные высоты на времевском участке. Ход военных действий и карта спецоперации на 17 января — в материале URA.RU.
Покровское направление
Город Покровск (российское название — Красноармейск), по данным швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, в настоящее время является одним из ключевых бастионов ВСУ в Донбассе. Однако скоро он может быть взят под контроль российскими войсками.
До этого Украина уже вынуждена была закрыть одну из своих ключевых угольных шахт на данном участке. Министерство обороны РФ также сообщало, что российским войскам осталось взять под контроль пару населенных пунктов для того, чтобы подойти к Покровску с юго-запада. В раде Украины накануне заявляли, что ВСУ уже сдали свои позиции недалеко от города.
Главное управление разведки Украины также выступило с сообщениями о серьезных потерях украинских войск в районе Покровска, передает MK.RU. Это привело к захвату ВС РФ укрепленных позиций ВСУ.
Времевское направление
Военкор Юрий Подоляка сообщил о значительных успехах российской армии на времевском направлении. Он отметил эффективность военнослужащих, подчеркнув их заслуги.
«Наши парни просто молодцы», — так охарактеризовал действия бойцов ВС РФ Юрий Подоляка. По его словам, российские военные успешно осуществили операцию во Времевке, что привело к тактическому преимуществу и созданию сложных условий для украинских бойцов из 110-й бригады. ВС РФ «захлопнули мышеловку» для целой бригады ВСУ, уточнил военкор и добавил, что российские военные смогли занять все существенные высоты на фронтовом участке. Наблюдаются успехи и на новопавловском направлении.
Курская область
ВС РФ освободили около 63% захваченной ВСУ территории Курской области, уточнили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киев изначально хотели вырваться из зоны блокирования в Курской области, пытаясь провести контратаку в районе Бердина, но безуспешно.
Потери в районе Двуречной
Украинские войска при попытке атаковать российские позиции в районе поселка Двуречная понесли большие потери, отметил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он добавил, что изначально украинские военные пытались отрезать передовые отряды ВС РФ от основных сил, но у них не получилось.
ВС РФ выбили ВСУ к северо-западу от Макеевки
Украинские военные также потеряли контроль над стратегически важной высотой на сватовско-кременском направлении, добавил Марочко. ВСУ потеряли тактическое преимущество к северо-западу от Макеевки и были вынуждены отступить.
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