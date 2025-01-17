«Страна.ua»: в Киеве школьники на переменах играют в военкоматы

18 января 2025 в 02:16 Размер текста - 17 +

В ходе таких игр школьники могут получить травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В киевских школах дети играют в ТЦК — территориальные центры комплектования, что грозит им травмами. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». «Дети играют „в ТЦК“ в киевских школах. Об этом говорится в сообщении учителя в одной из групп класса, которое публикуют столичные паблики», — пишет издание. Педагог в своем обращении к родителям выразил обеспокоенность после того, как один из школьников получил травмы. Во время игры его схватили за шею и чуть не сломали нос. Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому молодые люди, достигшие семнадцатилетнего возраста, включаются в список призывников. Эта информация была опубликована на сайте Верховной Рады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В киевских школах дети играют в ТЦК — территориальные центры комплектования, что грозит им травмами. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». «Дети играют „в ТЦК“ в киевских школах. Об этом говорится в сообщении учителя в одной из групп класса, которое публикуют столичные паблики», — пишет издание. Педагог в своем обращении к родителям выразил обеспокоенность после того, как один из школьников получил травмы. Во время игры его схватили за шею и чуть не сломали нос. Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому молодые люди, достигшие семнадцатилетнего возраста, включаются в список призывников. Эта информация была опубликована на сайте Верховной Рады.