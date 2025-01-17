17 января 2025

«Страна.ua»: в Киеве школьники на переменах играют в военкоматы

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Курган, снег, драка, подростки, дети, школьники, уличная драка
В ходе таких игр школьники могут получить травмы Фото:

В киевских школах дети играют в ТЦК — территориальные центры комплектования, что грозит им травмами. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Дети играют „в ТЦК“ в киевских школах. Об этом говорится в сообщении учителя в одной из групп класса, которое публикуют столичные паблики», — пишет издание. Педагог в своем обращении к родителям выразил обеспокоенность после того, как один из школьников получил травмы. Во время игры его схватили за шею и чуть не сломали нос.

Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому молодые люди, достигшие семнадцатилетнего возраста, включаются в список призывников. Эта информация была опубликована на сайте Верховной Рады.

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В киевских школах дети играют в ТЦК — территориальные центры комплектования, что грозит им травмами. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». «Дети играют „в ТЦК“ в киевских школах. Об этом говорится в сообщении учителя в одной из групп класса, которое публикуют столичные паблики», — пишет издание. Педагог в своем обращении к родителям выразил обеспокоенность после того, как один из школьников получил травмы. Во время игры его схватили за шею и чуть не сломали нос. Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому молодые люди, достигшие семнадцатилетнего возраста, включаются в список призывников. Эта информация была опубликована на сайте Верховной Рады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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