«Страна.ua»: в Киеве школьники на переменах играют в военкоматы

В киевских школах дети играют в ТЦК — территориальные центры комплектования, что грозит им травмами. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Дети играют „в ТЦК“ в киевских школах. Об этом говорится в сообщении учителя в одной из групп класса, которое публикуют столичные паблики», — пишет издание. Педагог в своем обращении к родителям выразил обеспокоенность после того, как один из школьников получил травмы. Во время игры его схватили за шею и чуть не сломали нос.
Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому молодые люди, достигшие семнадцатилетнего возраста, включаются в список призывников. Эта информация была опубликована на сайте Верховной Рады.
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