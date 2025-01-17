В Минфине США заявили о чрезвычайных мерах после инаугурации Трампа

Министерство финансов США с 21 января начнет применять чрезвычайные меры для предотвращения государственного дефолта из-за достижения предельного уровня госдолга, сообщила глава ведомства Джанет Йеллен. Это решение стало ответом на критическую финансовую ситуацию.
«Настоящее письмо направлено с целью уведомить вас… о чрезвычайных мерах, которые министерство финансов начнет применять с 21 января», — говорится в письме Йеллен руководству конгресса США. Йеллен также отметила, что эти меры будут действовать до 14 марта и подчеркнула значительную неопределенность этого периода, особенно в части прогнозирования платежей и поступлений правительства.
Дополнительно Йеллен предостерегла, что период действия чрезвычайных мер будет осложнен неопределенностью в финансовых прогнозах. Она указала на возможные сложности с прогнозированием платежей и поступлений, что может повлиять на стабильность экономической ситуации в стране.
Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что Соединенные Штаты могут оказаться на грани банкротства из-за проблем с бюджетными расходами и увеличения государственного долга, напоминает RT. Ранее он уже предупреждал, что в случае неспособности контролировать увеличение госдолга, США могут столкнуться с недостатком средств для обеспечения даже основных общественных услуг.
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