17 января 2025

В Минфине США заявили о чрезвычайных мерах после инаугурации Трампа

Йеллен: Минфин начнет принимать чрезвычайные меры во избежание дефолта в США
© Служба новостей «URA.RU»
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Йеллен анонсирует меры для избежания дефолта
Йеллен анонсирует меры для избежания дефолта Фото:

Министерство финансов США с 21 января начнет применять чрезвычайные меры для предотвращения государственного дефолта из-за достижения предельного уровня госдолга, сообщила глава ведомства Джанет Йеллен. Это решение стало ответом на критическую финансовую ситуацию.

«Настоящее письмо направлено с целью уведомить вас… о чрезвычайных мерах, которые министерство финансов начнет применять с 21 января», — говорится в письме Йеллен руководству конгресса США. Йеллен также отметила, что эти меры будут действовать до 14 марта и подчеркнула значительную неопределенность этого периода, особенно в части прогнозирования платежей и поступлений правительства.

Дополнительно Йеллен предостерегла, что период действия чрезвычайных мер будет осложнен неопределенностью в финансовых прогнозах. Она указала на возможные сложности с прогнозированием платежей и поступлений, что может повлиять на стабильность экономической ситуации в стране.

Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что Соединенные Штаты могут оказаться на грани банкротства из-за проблем с бюджетными расходами и увеличения государственного долга, напоминает RT. Ранее он уже предупреждал, что в случае неспособности контролировать увеличение госдолга, США могут столкнуться с недостатком средств для обеспечения даже основных общественных услуг.

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Министерство финансов США с 21 января начнет применять чрезвычайные меры для предотвращения государственного дефолта из-за достижения предельного уровня госдолга, сообщила глава ведомства Джанет Йеллен. Это решение стало ответом на критическую финансовую ситуацию. «Настоящее письмо направлено с целью уведомить вас… о чрезвычайных мерах, которые министерство финансов начнет применять с 21 января», — говорится в письме Йеллен руководству конгресса США. Йеллен также отметила, что эти меры будут действовать до 14 марта и подчеркнула значительную неопределенность этого периода, особенно в части прогнозирования платежей и поступлений правительства. Дополнительно Йеллен предостерегла, что период действия чрезвычайных мер будет осложнен неопределенностью в финансовых прогнозах. Она указала на возможные сложности с прогнозированием платежей и поступлений, что может повлиять на стабильность экономической ситуации в стране. Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что Соединенные Штаты могут оказаться на грани банкротства из-за проблем с бюджетными расходами и увеличения государственного долга, напоминает RT. Ранее он уже предупреждал, что в случае неспособности контролировать увеличение госдолга, США могут столкнуться с недостатком средств для обеспечения даже основных общественных услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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