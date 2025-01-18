Британский премьер Стармер подразнил Маска, желающего его свергнуть

Politico: Стармер планирует оставаться премьер-министром Британии еще 10 лет
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Маск заявлял о том, что хочет убрать Стармера с поста премьера
Маск заявлял о том, что хочет убрать Стармера с поста премьера Фото:

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого планировал снять с поста американский предприниматель Илон Маск, пресек слухи о возможности досрочных выборов. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico. 

«Я напоминаю себе, что четыре с половиной года назад Борис Джонсон был премьер-министром с очень высокими рейтингами, и большинство комментаторов говорили, что он будет премьер-министром в течение следующих 10 лет. Поэтому я очень верю в то, что нужно делать каждый шаг по мере его поступления, <...> не отвлекаться на посторонние шумы», — передает Politico слова Стармера. По его убеждению, лейбористской партии потребуется десятилетие, чтобы восстановить положение Великобритании.

Премьер-министр напомнил, что до следующих выборов остается четыре с половиной года. Он выразил свое намерение не только одержать победу на предстоящих выборах, но и полностью отработать второй срок.

Ранее The Financial Times сообщало, что Маск ведет переговоры с представителями правого крыла о стратегии, которая могла бы привести к отставке Стармера с поста премьер-министра Великобритании перед предстоящими парламентскими выборами. Источники издания утверждают, что Маск и его сторонники рассматривают варианты дестабилизации позиций британских лейбористов, что могло бы спровоцировать смену лидера страны до голосования, передает RT.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого планировал снять с поста американский предприниматель Илон Маск, пресек слухи о возможности досрочных выборов. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.  «Я напоминаю себе, что четыре с половиной года назад Борис Джонсон был премьер-министром с очень высокими рейтингами, и большинство комментаторов говорили, что он будет премьер-министром в течение следующих 10 лет. Поэтому я очень верю в то, что нужно делать каждый шаг по мере его поступления, <...> не отвлекаться на посторонние шумы», — передает Politico слова Стармера. По его убеждению, лейбористской партии потребуется десятилетие, чтобы восстановить положение Великобритании. Премьер-министр напомнил, что до следующих выборов остается четыре с половиной года. Он выразил свое намерение не только одержать победу на предстоящих выборах, но и полностью отработать второй срок. Ранее The Financial Times сообщало, что Маск ведет переговоры с представителями правого крыла о стратегии, которая могла бы привести к отставке Стармера с поста премьер-министра Великобритании перед предстоящими парламентскими выборами. Источники издания утверждают, что Маск и его сторонники рассматривают варианты дестабилизации позиций британских лейбористов, что могло бы спровоцировать смену лидера страны до голосования, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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