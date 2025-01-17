17 января 2025

ЦБ зарегистрировал новую платежную систему Пэйви

© Служба новостей «URA.RU»
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В России зарегистрирована новая платежная система Фото:

Банк России официально зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви». Ее оператором является одноименная компания, базирующаяся во Владивостоке.

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«Компания „Пэйви“ основана в феврале 2024 года. В качестве бенефициара выступает Роман Вирич, что подтверждается данными ЕГРЮЛ», — цитирует «Интерфакс» сведения с сайта регулятора.

По информации издания, пока ни один из трех сайтов, указанных при регистрации платежной системы, не начал свою работу. Это может указывать на начальный этап ее интеграции.

Как сообщало URA.RU ранее, в РФ разрабатывается аналог платежной системы Apple Pay, который будет работать на основе Bluetooth. Во второй половине 2025 года такой сервис планирует внедрить Сбер.

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Банк России официально зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви». Ее оператором является одноименная компания, базирующаяся во Владивостоке. «Компания „Пэйви“ основана в феврале 2024 года. В качестве бенефициара выступает Роман Вирич, что подтверждается данными ЕГРЮЛ», — цитирует «Интерфакс» сведения с сайта регулятора. По информации издания, пока ни один из трех сайтов, указанных при регистрации платежной системы, не начал свою работу. Это может указывать на начальный этап ее интеграции. Как сообщало URA.RU ранее, в РФ разрабатывается аналог платежной системы Apple Pay, который будет работать на основе Bluetooth. Во второй половине 2025 года такой сервис планирует внедрить Сбер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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