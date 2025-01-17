ЦБ зарегистрировал новую платежную систему Пэйви

18 января 2025 в 00:41 Размер текста - 17 +

В России зарегистрирована новая платежная система Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банк России официально зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви». Ее оператором является одноименная компания, базирующаяся во Владивостоке. Новость по теме Некоторые терминалы перестанут принимать карты MasterCard и Visa с 2025 года «Компания „Пэйви“ основана в феврале 2024 года. В качестве бенефициара выступает Роман Вирич, что подтверждается данными ЕГРЮЛ», — цитирует «Интерфакс» сведения с сайта регулятора. По информации издания, пока ни один из трех сайтов, указанных при регистрации платежной системы, не начал свою работу. Это может указывать на начальный этап ее интеграции. Как сообщало URA.RU ранее, в РФ разрабатывается аналог платежной системы Apple Pay, который будет работать на основе Bluetooth. Во второй половине 2025 года такой сервис планирует внедрить Сбер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк России официально зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви». Ее оператором является одноименная компания, базирующаяся во Владивостоке. «Компания „Пэйви“ основана в феврале 2024 года. В качестве бенефициара выступает Роман Вирич, что подтверждается данными ЕГРЮЛ», — цитирует «Интерфакс» сведения с сайта регулятора. По информации издания, пока ни один из трех сайтов, указанных при регистрации платежной системы, не начал свою работу. Это может указывать на начальный этап ее интеграции. Как сообщало URA.RU ранее, в РФ разрабатывается аналог платежной системы Apple Pay, который будет работать на основе Bluetooth. Во второй половине 2025 года такой сервис планирует внедрить Сбер.