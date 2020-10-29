Нарушителей масочного режима начали ловить по всей Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. О результатах рейда в Екатеринбурге агентству рассказал руководитель ведомства Дмитрий Козловских.
«Вчера мы в составе групп с участием силовиков и министерства общественной безопасности начали работать, — рассказал Козловских. — В Екатеринбурге было составлено 10 протоколов. На первом этапе мы ставим задачу разъяснить правила, поэтому чаще все заканчивалось профилактической беседой. Протоколы составлены в отношении тех людей, которые категорически отказывались соблюдать масочный режим, демонстративно нарушали правила».
Рейды прошли не только в Екатеринбурге, но и по всей области. «Специалисты Управления начали контролировать, как выполняется постановление №31 главного санитарного врача страны об обязательном ношении масок», — рассказали URA.RU в региональном управлении РПН. — Рейды организованы совместно с органами МВД по всех городах Свердловской области».
Тех, у кого маска есть, но она не надета или надета неправильно, пока только предупреждают. «Специалисты Роспотребнадзора и сотрудники полиции проводят с гражданами прежде всего разъяснительную работу, — говорят в свердловском управлении РПН. — Если гражданин отказывается выполнить требования представителей органов власти — выписывается протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ» (предусматривает штраф для граждан от 15 до 40 тысяч рублей). Все протоколы направляются в суд, который затем и выносит решение о размере штрафа.
Санитарные врачи напоминают, что находиться в маске необходимо во всех общественных местах и закрытых помещениях (в лифте, магазине, транспорте, в том числе в такси), а теперь даже и на парковке перед ТРЦ.
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