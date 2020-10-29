29 октября 2020

Свердловчан начали массово ловить за отсутствие масок. Размер штрафа — от 15 до 40 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка соблюдения масочного режима водителями. Екатеринбург, полиция, гибдд, дорожно патрульная служба, проверка на дорогах, досмотр автомобиля, масочный режим, проверки на дорогах, полицейский рейд
Жители региона рискуют получить штраф до 40 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Нарушителей масочного режима начали ловить по всей Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. О результатах рейда в Екатеринбурге агентству рассказал руководитель ведомства Дмитрий Козловских.

«Вчера мы в составе групп с участием силовиков и министерства общественной безопасности начали работать, — рассказал Козловских. — В Екатеринбурге было составлено 10 протоколов. На первом этапе мы ставим задачу разъяснить правила, поэтому чаще все заканчивалось профилактической беседой. Протоколы составлены в отношении тех людей, которые категорически отказывались соблюдать масочный режим, демонстративно нарушали правила».

Круглый стол по застройке территории прилегающей к городскому бору. Челябинск
Пока за такое ношение маски только предупреждают. Штраф могут наложить за «демонстративный протест»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейды прошли не только в Екатеринбурге, но и по всей области. «Специалисты Управления начали контролировать, как выполняется постановление №31 главного санитарного врача страны об обязательном ношении масок», — рассказали URA.RU в региональном управлении РПН. — Рейды организованы совместно с органами МВД по всех городах Свердловской области».

Тех, у кого маска есть, но она не надета или надета неправильно, пока только предупреждают. «Специалисты Роспотребнадзора и сотрудники полиции проводят с гражданами прежде всего разъяснительную работу, — говорят в свердловском управлении РПН. — Если гражданин отказывается выполнить требования представителей органов власти — выписывается протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ» (предусматривает штраф для граждан от 15 до 40 тысяч рублей). Все протоколы направляются в суд, который затем и выносит решение о размере штрафа.

Санитарные врачи напоминают, что находиться в маске необходимо во всех общественных местах и закрытых помещениях (в лифте, магазине, транспорте, в том числе в такси), а теперь даже и на парковке перед ТРЦ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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