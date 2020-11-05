Самое важное в России и в мире на 5 ноября. В США начались протесты, экс-президенты РФ станут неприкосновенными, треть тестов на коронавирус ошибочны

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Представление Президентом России Владимиром Путиным Дмитрия Медведева на должность Премьер-министра в Государственной Думе. Москва, медведев дмитрий, путин владимир
В Госдуме рассмотрят законопроект о гарантиях неприкосновенности президентов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума рассмотрит закон о гарантиях бывшим президентам — в США начались протесты после выборов — Германия не признала Лукашенко — Минздрав признал нехватку медиков. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 5 ноября — в обзоре URA.RU:

Госдума может расширить гарантии экс-президентам России

В США начались протесты после президентских выборов

  • Жители Вашингтона и Нью-Йорка вышли на демонстрацию против итогов голосования на выборах президента. Полиция задержала несколько протестующих.
  • В то же время, действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах. Также он хочет опротестовать данные из штата Невада, голосование в котором может решить исход выборов.

Германия не признала президентство Лукашенко

Минздрав России признал нехватку медработников и ошибки в тестах на COVID

  • В Минздраве РФ признали, что в России существует дефицит медицинских работников, которые занимаются лечением коронавирусных больных. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
  • Также в Минздраве сообщили, что более трети тестов на коронавирус дают ошибочный результат из-за неправильного проведения процедуры. Об этом сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
  • Позже он пояснил, что большинство ложных тестов на коронавирус встречаются в стационарах, а не в лабораториях.

Главу омского минздрава отправили в отставку из-за скандала

  • Министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову сняли с должности из-за инцидента с врачами скорой помощи, которые из-за нехватки коек привезли к зданию минздрава пациентов с коронавирусом.

В Москве продлили дистант школьникам и отказались от карантина

Россиянам посоветовали не выезжать на границу

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