В Госдуме рассмотрят законопроект о гарантиях неприкосновенности президентов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума рассмотрит закон о гарантиях бывшим президентам — в США начались протесты после выборов — Германия не признала Лукашенко — Минздрав признал нехватку медиков. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 5 ноября — в обзоре URA.RU:

Госдума может расширить гарантии экс-президентам России

В Госдуму внесен законопроект, который обеспечит неприкосновенность бывшим президентам России. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, законопроект связан с изменениями в основном законе страны.

Сенатор Андрей Клишас объяснил нововведение тем, что положения Конституции не предусматривают неприкосновенность экс-президентов.

В США начались протесты после президентских выборов

Жители Вашингтона и Нью-Йорка вышли на демонстрацию против итогов голосования на выборах президента. Полиция задержала несколько протестующих.

В то же время, действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах. Также он хочет опротестовать данные из штата Невада, голосование в котором может решить исход выборов.

Германия не признала президентство Лукашенко

Парламент Германии принял резолюцию о непризнании президентских выборов в Белоруссии. По мнению немецких парламентариев, Александр Лукашенко обеспечил себе победу на выборах путем фальсификаций и давления.

Минздрав России признал нехватку медработников и ошибки в тестах на COVID

В Минздраве РФ признали, что в России существует дефицит медицинских работников, которые занимаются лечением коронавирусных больных. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Также в Минздраве сообщили, что более трети тестов на коронавирус дают ошибочный результат из-за неправильного проведения процедуры. Об этом сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Позже он пояснил, что большинство ложных тестов на коронавирус встречаются в стационарах, а не в лабораториях.

Главу омского минздрава отправили в отставку из-за скандала

Министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову сняли с должности из-за инцидента с врачами скорой помощи, которые из-за нехватки коек привезли к зданию минздрава пациентов с коронавирусом.

В Москве продлили дистант школьникам и отказались от карантина

Школьники Москвы с 9 по 22 ноября будут находиться на дистанционном обучении. Соответствующее решение принял мэр Сергей Собянин.

Однако другие жесткие ограничения столичные власти пока вводить не планируют.

Россиянам посоветовали не выезжать на границу

В МИД России призвали граждан отложить необязательные поездки за границу до стабилизации ситуации с коронавирусом.