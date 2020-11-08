Жители ЯНАО неделю не могли получить в морге тело родственника

В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители неделю не могли получить из морга тело родственника, скончавшегося в паллиативном отделении местной больницы. Как сообщается в местных группах социальных сетей, мужчина страдал онкологическим заболеванием.
«Очередь там или нет, родственников понесших утрату мало волнует. Нарушаются все сроки выдачи и юридические, и моральные, и этические. Нас промурыжили семь дней», — написала женщина, пожелавшая сохранить анонимность. По ее словам, она также нигде не видела, чтобы ритуальные службы работали строго с 8.30 до 17.00 с перерывом на обед.
Установить, с чем связана задержка выдачи тела, на момент публикации не удалось. В Ноябрьской ЦГБ сообщили, что не могли повлиять на процесс, поскольку требовалось посмертная судебно-медицинская экспертиза покойного. «Такие экспертизы проводит бюро судебно-медицинской экспертизы, — говорится в комментарии представителей медучреждения. — Выдачу тела покойного также будет производить судебная медэкспертиза».
Обычно данный процесс занимает не более трех дней, отметили в НЦГБ. Несмотря на это участники группы назвали затягивание сроков выдачи тела незаконным и посоветовали пострадавшей обратиться в прокуратуру.
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