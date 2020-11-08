Избран 46-й президент США — в Минске прошли задержания — Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Карабахе — Минздрав РФ изменил правила лечения коронавируса — экономисты прогнозируют резкий рост курса доллара — в МВД предложили конфисковать автомобили у нарушителей. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 7—8 ноября — в обзоре URA.RU:
В США завершились выборы президента
- Демократ Джо Байден опередил действующего президента, республиканца Дональда Трампа, набрав 273 из необходимых 270 голосов выборщиков, и стал главой государства.
- После оглашения результатов, Байден призвал сторонников Трампа отложить жесткую риторику и прислушаться друг к другу.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал президенту США Дональду Трампу оспорить в суде свое поражение.
- В то же время в Госдуме предсказывали победу Джо Байдена над Трампом на выборах президента США. Об этом рассказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
В Минске силовики задержали участников акции
- Силовики Белоруссии задержали граждан, которые собрались на воскресную акцию «Марш народовластия» в центре Минска. Также было закрыто пять станций минского метрополитена.
Путин и Эрдоган пообщались по телефону
- Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Таийп Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе в ходе телефонного разговора. Эрдоган считает, что Армению нужно убедить сесть за стол переговоров.
Названо условие окончания эпидемии COVID в России, изменились правила лечения коронавируса
- Эпидемия коронавируса в России закончится, в случае того, когда у россиян появится коллективный иммунитет. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
- Минздрав РФ изменил протокол лечения коронавируса. Теперь для выписки из больницы необязательно дожидаться отрицательного теста. Соответствующий приказ вступает в силу 8 ноября.
- Однако, по мнению вирусологов, выписка зараженных коронавирусом без отрицательного теста может привести к росту числа новых случаев заболевания.
- Также вирусологи заявили о том, что ученым не стоит устраивать соревнования, кто первый закончит клинические испытания вакцин, а уделить внимание эффективности препаратов.
В России предложили ввести срок годности для дипломов
- Дипломы о высшем образовании должны отражать реальный уровень знаний выпускника на данный момент. Практика выдачи дипломов «на всю жизнь» является абсурдной. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Стало известно, каким будет электронный паспорт
- Электронный паспорт гражданина РФ будет представлять собой ID-карточку с чипом, где будут содержаться все данные, включая биометрические, и электронную подпись. Об этом сообщил глава Госзнака Аркадий Ткачук.
Доллар может резко подорожать
- В 2021 году стоимость доллара может подняться до 250 рублей за единицу. Рост валюты будет сопровождаться крахом мировых экономик, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.
МВД предложило конфисковать автомобили
- В МВД России предложили забирать автомобили у нетрезвых водителей, которые попались во второй раз. Об этом сообщил глава министерства Владимир Колокольцев.
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