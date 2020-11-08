Самое важное в России и в мире на 7—8 ноября. Избран президент США, изменены правила лечения коронавируса, у водителей хотят забирать автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, больной, здоровье, медицина, больница, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Минздрав РФ изменил протокол лечения больных с коронавирусной инфекцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Избран 46-й президент США — в Минске прошли задержания — Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Карабахе — Минздрав РФ изменил правила лечения коронавируса — экономисты прогнозируют резкий рост курса доллара — в МВД предложили конфисковать автомобили у нарушителей. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 7—8 ноября — в обзоре URA.RU:

В США завершились выборы президента

В Минске силовики задержали участников акции

  • Силовики Белоруссии задержали граждан, которые собрались на воскресную акцию «Марш народовластия» в центре Минска. Также было закрыто пять станций минского метрополитена.

Путин и Эрдоган пообщались по телефону

  • Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Таийп Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе в ходе телефонного разговора. Эрдоган считает, что Армению нужно убедить сесть за стол переговоров.

Названо условие окончания эпидемии COVID в России, изменились правила лечения коронавируса

В России предложили ввести срок годности для дипломов

  • Дипломы о высшем образовании должны отражать реальный уровень знаний выпускника на данный момент. Практика выдачи дипломов «на всю жизнь» является абсурдной. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Стало известно, каким будет электронный паспорт

  • Электронный паспорт гражданина РФ будет представлять собой ID-карточку с чипом, где будут содержаться все данные, включая биометрические, и электронную подпись. Об этом сообщил глава Госзнака Аркадий Ткачук.

Доллар может резко подорожать

  • В 2021 году стоимость доллара может подняться до 250 рублей за единицу. Рост валюты будет сопровождаться крахом мировых экономик, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

МВД предложило конфисковать автомобили

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...