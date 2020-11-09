Чиновники из Белоярска преступили закон, пытаясь выполнить план и заслужить репутацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района Михаил Коннов и действующий первый замглавы района Александр Ойнец подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. А Коннов еще и в получении взятки в 1,4 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«По версии следствия, в 2015-2016 должностные лица органа местного самоуправления организовали строительство полигонов утилизации твердых бытовых отходов на территории Белоярского района на основании проектно-сметной документации, несоответствующей требованиям законодательства. В результате завершенные строительством полигоны фактически не функционируют с 2016 года», — добавили в ведомстве.

В следственном управлении следственного комитета добавляют, что, по версии следствия, когда раскрылось, что стоимость и количество закупленных материалов не соответствует фактическим требованиям, обвиняемые внесли в проектную документацию изменения, ухудшив характеристики полигонов.

«Зная об имеющихся в документации недостатках, обвиняемые обеспечили согласование и подписание приемных документов на выполненные работы и оплату по контрактам на общую сумму более 83 миллионов рублей», — заключили в следкоме.

Кроме того, Коннов подозревается в получении взятки в размере 1,4 млн рублей за оказание индивидуальному предпринимателю покровительства по службе. Когда подозрения в получении взятки вызвали вопросы и у главы Белоярского района Сергея Маненкова — тот уволил Коннова по статье «за утрату доверия», о чем Маненков рассказал журналисту URA.RU, добавив, что оснований для увольнения своего заместителя он пока не видит. Ойнец не ответил на звонок корреспондента, найти контакты Коннова не удалось.