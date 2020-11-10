В Пермском крае за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 ноября, — 336-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 246-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 817 109 (+20 977) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 15 354 (+196) инфицированных. Выздоровели 10 194 человека (+167 за сутки), умерли — 735 (+9 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 443 (+6 за сутки).

Пермский край попал в список лидеров по темпам распространения коронавируса. С середины сентября, когда начался рост заболеваемости COVID-19 по всей стране, в Пермском крае ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом увеличился более чем в три раза. Среди регионов Большого Урала больший темп прироста показывает только Курганская область.

Пермский край увеличит расходы на борьбу с пандемией. Всего региональная власть планирует потратить на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса около 14,8 млрд рублей. Из них уже израсходовано 9.2 млрд рублей. Деньги выделяются из регионального и федерального бюджетов.

Губернатор не объявляет новый состав правительства из-за коронавируса. Есть мнение, что Дмитрий Махонин не производит назначения министров и вице-премьеров из-за возможных негативных последствий. Пермяки могут неоднозначно воспринять подобное решение, посчитав, будто у губернатора изменились приоритеты и вместо борьбы с пандемией он занялся кадрами.

Пермская полиция не афиширует данные о смертях от COVID-19 среди своих сотрудников. Об этом на заседании правительства заявил начальник ГУ МВД России по региону Михаил Давыдов. При этом он признался, что пермские полицейские стали чаще заражаться коронавирусом и у некоторых болезнь заканчивается летальным исходом.

Начальник пермских тюрем и прокурор края уехали за 220 км из-за новости URA.RU. Юрий Лымарь и Виталий Ильенков решили лично проверить, как содержат заключенных, которые заразились коронавирусом. Они выехали из Перми в Соликамск после новости информагентства, где указывалось, что заключенных с COVID-19 в некоторых колониях закрывают в туалетах. Сообщается, что конкретно в ИК-1 подобных фактов не выявлено.