Налоговые каникулы будут действовать до конца 2020 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году из-за новых ограничительных мер в связи со второй волной коронавируса. В отчете агентства говорится, что даже вакцина от COVID-19 не поможет в восстановлении спроса на нефть в 2021 году. Прогноз начинает сбываться, так как на рынке начался спад цен на нефть. Январский фьючерс Brent сейчас торгуется по 42,76 доллара за баррель (-1,34%), техасская WTI стоит 40,23 доллара за бочку (-2,16%).

На этом фоне рубль вновь наметил тенденцию на спад. Заметно укрепившись в начале недели, российская валюта возвращается на позиции прошлой пятницы. По данным Московской биржи, за доллар дают 77,34 рубля (+0,21), за евро — 91,29 (+0,49).

Ситуация в России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до конца года продлеваются налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в пострадавших от пандемии отраслях. Среди них компании, работающие в сферах культуры и туризма, гостиничного бизнеса, развлечений, спорта, предприятия общественного питания, а также отрасль конференций и выставок.

В Госдуме завершен прием поправок в проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Среди них предложение о субсидировании оплаты ЖКХ и выплат медработникам.

Дефицит российского бюджета в январе—октябре текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 1,8 трлн рублей. По оценке Минфина РФ, доходы бюджета за 10 месяцев составили 15,145 трлн рублей, а расходы — 16,945 трлн рублей.

«Единая Россия» предложила расселять людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, в индивидуальные дома. В партии уверены, что нововведение позволит жителям сэкономить на переезде в крупные города.

Ситуация в мире

В ходе торговой сессии цена биткоина поднялась выше 16 тысяч долларов. Это произошло впервые с января 2018 года.

На фоне выборов в США американское министерство торговли временно отказалось от введения ограничений на работу социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов. Мера должна была вступить в силу 12 ноября.

Прогнозы и мнения экспертов

Малоимущим семьям с детьми до 16 лет необходимо помогать так, чтобы родители могли обеспечить минимум потребностей ребенка. В разговоре с URA.RU заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что размер выплаты должен зависеть от общего дохода семьи, который можно подтвердить документами.

Прежде чем вкладываться в недвижимость, россиянам следует просчитать все риски. В беседе с URA.RU президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко подчеркнула, что недвижимость сейчас — не лучший вариант для инвестиций, так как деньги остаются в рубле, а он слишком волатилен.

В черную пятницу россияне могут рассчитывать на большие скидки на одежду. Финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал URA.RU, что и на другие виды товаров следует ждать хороших акций. Но россиянам следует тщательно подготовиться к черной пятнице, и начинать следует уже сейчас, добавил он.