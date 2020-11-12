Челябинцы жалуются на рост цен на лекарства от COVID

В челябинских аптеках выросли цены на лекарства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области сотрудники регионального УФАС проводят проверку резкого скачка цен на лекарства от коронавируса. Как уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства, жители региона стали массово жаловаться на стоимость медикаментов в федеральное УФАС.

«Жители жалуются на рост стоимости парацетамола, цефтриаксона, ингавирина, линдинета, супракса, противовирусных препаратов и даже градусников. Часть этих лекарств входят в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством. Мы проверяем причины роста цен и соответствие действий участников рынка антимонопольному законодательству», — уточнили URA.RU в пресс-службе УФАС. В УФАС указали, что проверки ведутся в аптеках и оптовых складах.

На брифинге 13 ноября гендиректор АО «Областной аптечный склад» Андрей Князев заявил, они сами ведут мониторинг цен на лекарства. Он заявил, что новые цены на медикаменты устанавливают новые производители.

«Большая часть медикаментов, используемых для лечения коронавируса, включены в перечень жизненно важных препаратов. Бывают некорректные сравнения — импорт и Россия, разные дозировки, формы выпуска, заводы-производители. Мы выявили, что цена на препарат „парацетамол“ возросла в несколько раз. Но это препарат другого завода-производителя», — заявил Князев. Он добавил, что аптеки ограничены в торговой наценке региональным постановлением.