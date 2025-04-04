Завод челябинского олигарха отдаст бывшей компании миллиардера из Forbes 253 миллиона

Челябинский завод по производству коксохимической продукции холдинга Игоря Зюзина («Мечел-Кокс») заплатит бывшему активу дивизиона миллиардера списка Forbes Алексея Мордашова АО «Воркутауголь» 253 млн рублей. Как следует из судебной документации, долг накопился за поставленный угольный концентрат.
«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Челябинский завод по производству коксохимической продукции“ в пользу АО по добыче угля „Воркутауголь“ задолженность по оплате за поставленный товар», — указано в решении челябинского арбитража.
Заплатить придется 246,685 млн рублей основного долга, 4,565 млн рублей пени и 1,785 млн рублей расходов по уплате госпошлины. Обязательства возникли на основании договора, который стороны подписали в июне 2024 года. «Воркутауголь» в сентябре поставила шесть партий продукции весом 23,1 тысячи тонн. Оплатить ее следовало 100-процентной предоплатой, однако деньги на счета продавца не поступили. Общая сумма основного долга составила 318,9 млн рублей. Однако часть задолженности покупатель выплатил в ходе судебного разбирательства.
Стороны не отрицали поставку продукции. Спор возник вокруг сумму неустойки. Челябинский завод просил ее снизить, однако суд оснований для этого не нашел. Расчет размера пени он признал верным.
До 2021 года «Воркутауголь» принадлежала холдингу Мордашова. В 2025 году олигарх занимает 63 строку списка Forbes, в котором представлены богатейшие люди планеты. Его состояние составители рейтинга оценили в 28,6 млрд долларов. В настоящее время собственником «Воркутауголь» является компания «Русская энергия». Изначально ее связывали с именем предпринимателя Романа Троценко.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!